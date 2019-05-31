Лавров оценил значение контактов МИД России и Японии

"Мы считаем, что интенсивные контакты между министерствами иностранных дел, как и по линии других ведомств, на основе тех договоренностей, которые достигаются между президентом России и премьер-министром Японии, являются залогом для поступательного продвижения наших отношений во всех областях с целью вывести их на качественно новый уровень", - сказал Лавров.