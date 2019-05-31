Лавров оценил значение контактов МИД России и Японии

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Интенсивные контакты между МИД РФ и Японии являются залогом для продвижения диалога ради качественно нового уровня отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
"Мы считаем, что интенсивные контакты между министерствами иностранных дел, как и по линии других ведомств, на основе тех договоренностей, которые достигаются между президентом России и премьер-министром Японии, являются залогом для поступательного продвижения наших отношений во всех областях с целью вывести их на качественно новый уровень", - сказал Лавров.