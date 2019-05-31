Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T09:18Z
https://ria.ru/20190531/1555134309.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155501/02/1555010226_0:413:2888:2038_1036x0_80_0_0_915273f414fb6d37003ee462747cd8f1.jpg
РИА Новости

Лавров оценил значение контактов МИД России и Японии

Вчера, 09:18
132
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Интенсивные контакты между МИД РФ и Японии являются залогом для продвижения диалога ради качественно нового уровня отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
"Мы считаем, что интенсивные контакты между министерствами иностранных дел, как и по линии других ведомств, на основе тех договоренностей, которые достигаются между президентом России и премьер-министром Японии, являются залогом для поступательного продвижения наших отношений во всех областях с целью вывести их на качественно новый уровень", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 08:11
На переговорах с Японией пока немало проблем, заявил Лавров
110000
Таро КоноСергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия не отказывалась от советско-японской декларации, заявил Лавров
РИА
Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о влиянии США на Японию
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Лавров: темой совместной деятельности на Курилах занимается спецгруппа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
На переговорах с Японией пока немало проблем, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. 26 апреля 2019
Си Цзиньпин хочет обсудить с Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Москва не навязывает посредничество в отношениях США и Ирана, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров прокомментировал последние события в Косово
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Москва и Токио не будут подробно комментировать переговоры о мире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва призвала Токио заключить договор, отражающий реалии, заявил Лавров
В Эквадоре шесть заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме
В Иране ответили на обвинения со стороны арабских стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России бредовыми домыслами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали два человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
Лента новостейМолния