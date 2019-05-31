Названы самые высокооплачиваемые профессии в социальной сфере в Москве

Отмечается, что в первом квартале 2019 года университетские преподаватели в среднем зарабатывали 147,7 тысячи рублей. При этом оплата труда работников социальной сферы и науки в Москве составила в среднем 98,8 тысячи рублей (на 39 процентов выше средней зарплаты в регионе).