Медведев дал ряд поручений по мероприятиям к 350-летию рождения Петра I

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I, поручения опубликованы в пятницу на сайте кабмина.

Премьер возглавляет организационный комитет по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Ранее сообщалось, что 15 мая в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург он провел заседание оргкомитета, на котором обсуждались мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2022 году. Решения опубликованы по итогам заседания.

"Минкультуры России, Минфину России, Минэкономразвития России и Минстрою России определить перечень малых "петровских городов" и представить предложения об учреждении для них грантов на конкурсной основе на реализацию лучших проектов по благоустройству городской среды, инфраструктуры, парков, скверов, других объектов и мест, связанных с наследием Петра I. Срок - 1 ноября 2019 года", - говорится в тексте поручений.

Также премьер поручил Минкультуры, Минобрнауки, Минобороны, Минстрою, Минпромторгу, Минфину и МИД совместно с правительством Санкт-Петербурга и членами организационного комитета до 1 ноября проработать и представить предложения об учреждении премии правительства РФ имени Петра Великого.

Добавляется, что Минкультуры РФ совместно с членами организационного комитета и органами исполнительной власти субъектов РФ до 2 сентября представит предложения о праздновании Дня Петра I в субъектах РФ.

Кроме того, Медведев поручил МГУ имени Ломоносова до 2 сентября представить предложения о проведении научно-популярных и образовательных мероприятий в области математики, посвященных созданию Петром I первой в России школы математических навигационных наук.

Также проект плана основных мероприятий будет дополнен библиотечными выставками, посвященными празднованию, и туристическими маршрутами в городах и населенных пунктах, связанных с жизнью и деятельностью Петра I.