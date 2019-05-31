Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T08:59Z
https://ria.ru/20190531/1555133848.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155506/26/1555062655_0:120:3214:1928_1036x0_80_0_0_539529590e1a15d7887c3b126472c4b1.jpg
РИА Новости
Культура

Медведев дал ряд поручений по мероприятиям к 350-летию рождения Петра I

Вчера, 08:59
786
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I, поручения опубликованы в пятницу на сайте кабмина.
Премьер возглавляет организационный комитет по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Ранее сообщалось, что 15 мая в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург он провел заседание оргкомитета, на котором обсуждались мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2022 году. Решения опубликованы по итогам заседания.
"Минкультуры России, Минфину России, Минэкономразвития России и Минстрою России определить перечень малых "петровских городов" и представить предложения об учреждении для них грантов на конкурсной основе на реализацию лучших проектов по благоустройству городской среды, инфраструктуры, парков, скверов, других объектов и мест, связанных с наследием Петра I. Срок - 1 ноября 2019 года", - говорится в тексте поручений.
Также премьер поручил Минкультуры, Минобрнауки, Минобороны, Минстрою, Минпромторгу, Минфину и МИД совместно с правительством Санкт-Петербурга и членами организационного комитета до 1 ноября проработать и представить предложения об учреждении премии правительства РФ имени Петра Великого.
Репродукция мозаичного портрета Петра I М.В. Ломоносова. 1754 год
22 апреля, 07:00
Указы Петра I: дураков не женить, а умных и подавно!Обещал жениться – значит, должен жениться. А если не обещал – ходи себе холостым. Таков был закон во времена Петра I. Государь вообще много сделал в области брака и брачных отношений.
Добавляется, что Минкультуры РФ совместно с членами организационного комитета и органами исполнительной власти субъектов РФ до 2 сентября представит предложения о праздновании Дня Петра I в субъектах РФ.
Кроме того, Медведев поручил МГУ имени Ломоносова до 2 сентября представить предложения о проведении научно-популярных и образовательных мероприятий в области математики, посвященных созданию Петром I первой в России школы математических навигационных наук.
Также проект плана основных мероприятий будет дополнен библиотечными выставками, посвященными празднованию, и туристическими маршрутами в городах и населенных пунктах, связанных с жизнью и деятельностью Петра I.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. Президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.
16 мая, 10:38
Выставки о Петре I расширят в исторических парках в честь его 350-летия
500005
КультураПетр IДмитрий Медведев
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Сотрудники пограничной охраны Израиля в Иерусалиме
Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
Пенсионер получает пенсию
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали два человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремели взрывы в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
Лента новостейМолния