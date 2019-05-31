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РИА Новости

В Иране ответили на обвинения со стороны арабских стран

Вчера, 08:39
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ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Тегеран считает безосновательными обвинения в свой адрес со стороны ряда арабских стран, а их подход в отношении Ирана ошибочным, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Официальный представитель МИД Ирана … отвергает и осуждает безосновательные обвинения со стороны глав ряда арабских стран и стран Персидского залива", - говорится в заявлении Мусави.
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Лидеры арабских стран, которые собрались в Мекке, ранее осудили вмешательство Ирана во внутренние дела других государств, его поддержку шиитских мятежников в Йемене и заявили о своей сплоченности перед иранскими угрозами арабской национальной безопасности.
По словам Мусави, Саудовская Аравия злоупотребила проведением в Мекке встречи Организации исламского сотрудничества и использовала в качестве политического инструмента священный месяц Рамадан и Мекку для обвинений в адрес Ирана.
Представитель МИД Ирана также указал на ошибочный подход в отношении Тегерана, отметив, что подобные заявления продолжают сеять противоречия между исламскими странами и странами Ближнего Востока.
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