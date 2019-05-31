В Иране ответили на обвинения со стороны арабских стран

ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Тегеран считает безосновательными обвинения в свой адрес со стороны ряда арабских стран, а их подход в отношении Ирана ошибочным, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Официальный представитель МИД Ирана … отвергает и осуждает безосновательные обвинения со стороны глав ряда арабских стран и стран Персидского залива", - говорится в заявлении Мусави.

Лидеры арабских стран, которые собрались в Мекке, ранее осудили вмешательство Ирана во внутренние дела других государств, его поддержку шиитских мятежников в Йемене и заявили о своей сплоченности перед иранскими угрозами арабской национальной безопасности.

По словам Мусави, Саудовская Аравия злоупотребила проведением в Мекке встречи Организации исламского сотрудничества и использовала в качестве политического инструмента священный месяц Рамадан и Мекку для обвинений в адрес Ирана.