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РИА Новости

США подтвердили, что при взрыве в Кабуле пострадали четверо военных

Вчера, 08:33
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Командование американского контингента в Афганистане подтвердило, что в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле получили ранения по меньшей мере четверо военнослужащих США, передает телеканал Tolo News.
Ранее телеканал со ссылкой на представителя МВД сообщил, что в результате взрыва погибли четыре мирных жителя еще трое пострадали.
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Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир в пятницу. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане.
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