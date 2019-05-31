США подтвердили, что при взрыве в Кабуле пострадали четверо военных

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Командование американского контингента в Афганистане подтвердило, что в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле получили ранения по меньшей мере четверо военнослужащих США, передает телеканал Tolo News.
Ранее телеканал со ссылкой на представителя МВД сообщил, что в результате взрыва погибли четыре мирных жителя еще трое пострадали.
Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир в пятницу. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане.