Лавров рассказал о влиянии США на Японию

Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США и обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил Сергей Лавров.

"Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема", - заявил Лавров по итогам переговоров в Токио с японским коллегой.