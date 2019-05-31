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РИА Новости

Лавров рассказал о влиянии США на Японию

Вчера, 08:25
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Токио постоянно подчеркивает фундаментальный характер военного союза с Вашингтоном.
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США и обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил Сергей Лавров.
"Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема", - заявил Лавров по итогам переговоров в Токио с японским коллегой.
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Сергей ЛавровЯпонияРоссияСШАВ мире
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