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РИА Новости

Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров

Вчера, 08:23
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, которая оказывает влияние, в том числе, на отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, ситуация в сфере безопасности в АТР имеет прямую проекцию на наши отношения не только с Японией, но и со всеми странами этого региона. И то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры – конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей. И, конечно же, мы обращаем на это внимание наших японских партнеров", - сказал Лавров журналистам.
"Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема. Надеюсь, что японские коллеги тоже это понимают", - добавил Лавров по итогам переговоров в Токио с японским коллегой.
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