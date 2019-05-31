Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, которая оказывает влияние, в том числе, на отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, ситуация в сфере безопасности в АТР имеет прямую проекцию на наши отношения не только с Японией, но и со всеми странами этого региона. И то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры – конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей. И, конечно же, мы обращаем на это внимание наших японских партнеров", - сказал Лавров журналистам.
"Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема. Надеюсь, что японские коллеги тоже это понимают", - добавил Лавров по итогам переговоров в Токио с японским коллегой.