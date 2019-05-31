Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров

"Конечно же, ситуация в сфере безопасности в АТР имеет прямую проекцию на наши отношения не только с Японией, но и со всеми странами этого региона. И то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры – конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей. И, конечно же, мы обращаем на это внимание наших японских партнеров", - сказал Лавров журналистам.