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РИА Новости

В США на конкурсе правописания впервые победили сразу восемь школьников

Вчера, 08:21
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© AP Photo / Seth PerlmanШкольники в США
Школьники в США
© AP Photo / Seth Perlman
Школьники в США . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Впервые в ежегодном национальном конкурсе правописания Scripps National Spelling Bee в США сразу восемь школьников стали победителями.
В национальном конкурсе правописания, который проводится в США ежегодно, принимают участие школьники младше 15 лет со всей страны, а также из других регионов мира. Участники конкурса должны продемонстрировать свои эрудицию и грамотность, правильно произнеся по буквам названное, как правило, редкое слово.
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Список победителей этого года приводится на сайте организации. Среди сложных слов, правильно произнесенными участниками по буквам – рожистое воспаление (erysipelas), позиция звука в конце слова (auslaut) и растение бугенвиллия (bougainvillea).
Каждый участник, успешно прошедший 20 раундов конкурса, получит 50 тысяч долларов призовых, следует из заявления организации в Twitter.
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