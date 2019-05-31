В США на конкурсе правописания впервые победили сразу восемь школьников

В национальном конкурсе правописания, который проводится в США ежегодно, принимают участие школьники младше 15 лет со всей страны, а также из других регионов мира. Участники конкурса должны продемонстрировать свои эрудицию и грамотность, правильно произнеся по буквам названное, как правило, редкое слово.