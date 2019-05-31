В США на конкурсе правописания впервые победили сразу восемь школьников

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Впервые в ежегодном национальном конкурсе правописания Scripps National Spelling Bee в США сразу восемь школьников стали победителями.
В национальном конкурсе правописания, который проводится в США ежегодно, принимают участие школьники младше 15 лет со всей страны, а также из других регионов мира. Участники конкурса должны продемонстрировать свои эрудицию и грамотность, правильно произнеся по буквам названное, как правило, редкое слово.
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Список победителей этого года приводится на сайте организации. Среди сложных слов, правильно произнесенными участниками по буквам – рожистое воспаление (erysipelas), позиция звука в конце слова (auslaut) и растение бугенвиллия (bougainvillea).
Каждый участник, успешно прошедший 20 раундов конкурса, получит 50 тысяч долларов призовых, следует из заявления организации в Twitter.
Your first official look at our 2019 Scripps National Spelling Bee Co-Champions. Each speller will receive a Scripps Cup and $50,000 cash prize from Scripps. After 20 rounds of intensive, record-breaking competition, they're all going home as winners. #spellingbee pic.twitter.com/8nRzDAk5dc— Scripps National Spelling Bee (@ScrippsBee) 31 мая 2019 г.