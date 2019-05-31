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РИА Новости

В Персидском заливе готовы обсуждать мирные инициативы Ирана, заявил Лавров

Вчера, 08:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Ряд стран Персидского залива готовы рассматривать инициативы Ирана о заключении договора о неприменении силы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Вчера, 08:13
Москва не навязывает посредничество в отношениях США и Ирана, заявил Лавров
"Что касается отношений между Ираном и его арабскими соседями в районе Персидского залива - я уже комментировал этот вопрос. Много лет назад Россия устами президента (Владимира) Путина выступила за начало процесса укрепления доверия и формирование системы безопасности в Персидском заливе... Я знаю, что не все, но целый ряд стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива готовы эту инициативу рассматривать. Мы будем готовы способствовать этому процессу", - сказал Лавров журналистам.
Ранее аравийские монархии Персидского залива призвали мировое сообщество помешать Ирану создать ядерное оружие и наложить более жесткие ограничения на его ракетную программу, говорится в резолюции, принятой по итогам саммита лидеров этих стран в Мекке. В нем говорится, что арабские страны Персидского залива "вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействию иранским программам в области ядерных технологий и баллистических ракет, его дестабилизирующей деятельности в регионе, поддержке терроризма".
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
26 мая, 12:32
Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении
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