В Персидском заливе готовы обсуждать мирные инициативы Ирана, заявил Лавров

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Ряд стран Персидского залива готовы рассматривать инициативы Ирана о заключении договора о неприменении силы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.

"Что касается отношений между Ираном и его арабскими соседями в районе Персидского залива - я уже комментировал этот вопрос. Много лет назад Россия устами президента (Владимира) Путина выступила за начало процесса укрепления доверия и формирование системы безопасности в Персидском заливе... Я знаю, что не все, но целый ряд стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива готовы эту инициативу рассматривать. Мы будем готовы способствовать этому процессу", - сказал Лавров журналистам.