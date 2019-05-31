Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Кратковременные дожди с возможными грозами пройдут в Москве в последний весенний день, температура поднимется до 24 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать атмосферный фронт, и Москва будет находиться с его холодной стороны. У нас в городе и по области облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Максимальная температура в Москве 22-24 градуса, по области 21-26 тепла", - сообщил Леус.