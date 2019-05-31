Россия и Япония проведут встречу по совместной деятельности на Курилах

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Россия и Япония договорились 11 июня провести встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил в пятницу глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Стороны договорились о проведении 11 июня встречи рабочей группы на уровне директоров департаментов по содержанию проектов", - сказал Коно.

По его словам, Япония и Россия подтвердили важность посещения японцами могил предков на южных Курилах путем авиаперелетов.

Договоренность об обсуждении совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.