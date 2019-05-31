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РИА Новости

Россия и Япония проведут встречу по совместной деятельности на Курилах

Вчера, 07:47
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПорт Южно-Курильска на острове Кунашир
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Россия и Япония договорились 11 июня провести встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил в пятницу глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Стороны договорились о проведении 11 июня встречи рабочей группы на уровне директоров департаментов по содержанию проектов", - сказал Коно.
По его словам, Япония и Россия подтвердили важность посещения японцами могил предков на южных Курилах путем авиаперелетов.
Договоренность об обсуждении совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.
В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать правовые позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как развитие морских культур, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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