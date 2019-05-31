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РИА Новости

Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита

Вчера, 05:44
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Ирак не согласился поддержать Саудовскую Аравию в осуждении политики Ирана и отказался участвовать в принятии итогового заявления саммита лидеров арабских стран в Мекке, который саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд созвал для обсуждения действий Ирана, сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.
"Мы хотим разъяснить, что не принимали участие в составлении формулировок заключительного коммюнике по итогам саммита. Ирак зарегистрировал несогласие с итоговым заявлением саммита в его нынешней формулировке", - процитировал в эфире арабских телеканалов Ахмед Абуль Гейт пояснение делегации Ирака.
В своей речи на открытии саммита президент Ирака Бархам Салех выразил надежду, что никакой войны между Ираком и Ираном не будет.
Лидеры арабских стран, которые собрались в Мекке, ранее осудили вмешательство Ирана во внутренние дела других государств, его поддержку шиитских мятежников в Йемене и заявили о своей сплоченности перед иранскими угрозами арабской национальной безопасности.
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