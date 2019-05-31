Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита

ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Ирак не согласился поддержать Саудовскую Аравию в осуждении политики Ирана и отказался участвовать в принятии итогового заявления саммита лидеров арабских стран в Мекке, который саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд созвал для обсуждения действий Ирана, сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

"Мы хотим разъяснить, что не принимали участие в составлении формулировок заключительного коммюнике по итогам саммита. Ирак зарегистрировал несогласие с итоговым заявлением саммита в его нынешней формулировке", - процитировал в эфире арабских телеканалов Ахмед Абуль Гейт пояснение делегации Ирака.

В своей речи на открытии саммита президент Ирака Бархам Салех выразил надежду, что никакой войны между Ираком и Ираном не будет.