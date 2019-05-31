Глава МИД Японии надеется откровенно обсудить с Лавровым мирный договор

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что надеется на откровенный диалог по проблеме мирного договора между двумя странами, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Встреча министров состоялась в Токио после проведения накануне встречи в формате "2+2" глав МИД и Минобороны Японии и России.
"В преддверии июньского саммита я хочу откровенно поговорить с министром Лавровым прежде всего о вопросе заключения мирного договора, в том числе совместной хозяйственной деятельности на северных четырех островах", - сказал Коно.
В конце июня во время саммита G20 в Осаке ожидается проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию Путина в декабре 2016 года.
В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать правовые позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как развитие морских культур, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.