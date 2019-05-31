Глава МИД Японии надеется откровенно обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что надеется на откровенный диалог по проблеме мирного договора между двумя странами, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Встреча министров состоялась в Токио после проведения накануне встречи в формате "2+2" глав МИД и Минобороны Японии и России.

"В преддверии июньского саммита я хочу откровенно поговорить с министром Лавровым прежде всего о вопросе заключения мирного договора, в том числе совместной хозяйственной деятельности на северных четырех островах", - сказал Коно.

В конце июня во время саммита G20 в Осаке ожидается проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию Путина в декабре 2016 года.