Глава МИД Японии оценил переговоры в формате "2+2" с Россией

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. На переговорах в формате "2+2" с Россией мы провели хорошие дискуссии по безопасности и мировой обстановке, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой Сергеем Лавровым, которая проходит в Токио.

"Вчера мы провели четвертый раунд переговоров в формате "2+2". Мы смогли провести хорошие дискуссии по темам от вопросов двустороннего сотрудничества в области гарантий безопасности до вопросов международной обстановки", - сказал Коно.

Это уже четвертая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. В январе состоялся первый раунд переговоров на министерском уровне, направленных на решение проблемы подписания мирного договора, под которой в Японии понимают и решение территориального вопроса.