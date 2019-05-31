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РИА Новости

Глава МИД Японии оценил переговоры в формате "2+2" с Россией

Вчера, 05:32
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. На переговорах в формате "2+2" с Россией мы провели хорошие дискуссии по безопасности и мировой обстановке, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой Сергеем Лавровым, которая проходит в Токио.
"Вчера мы провели четвертый раунд переговоров в формате "2+2". Мы смогли провести хорошие дискуссии по темам от вопросов двустороннего сотрудничества в области гарантий безопасности до вопросов международной обстановки", - сказал Коно.
Это уже четвертая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. В январе состоялся первый раунд переговоров на министерском уровне, направленных на решение проблемы подписания мирного договора, под которой в Японии понимают и решение территориального вопроса.
Накануне состоялся четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии в формате "2+2".
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Вчера, 05:23
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Таро КоноЯпонияРоссияВ мире
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