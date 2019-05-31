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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо восстанавливают фонтаны, поврежденные во время войны

Вчера, 05:03
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© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Вид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 31 мая - РИА Новости. Службы по благоустройству сирийского города Алеппо подготовили к работе поврежденные от боевых действий фонтаны, сообщил журналистам сотрудник предприятия Мадин Алаид.
"Во время войны все фонтаны напоминали свалку. В какие-то угодили снаряды, в другие сбрасывали мусор. Сейчас такая работа (по восстановлению фонтанов - ред.) - только в удовольствие. Наш город должен быть самым красивым", - сказал он.
Специалисты приводят еще не запущенные фонтаны в порядок - отмывают, красят, ремонтируют. В городе Алеппо их десятки - маленькие, большие, каскадные. Некоторые из них уже работают, другие только готовятся к запуску. Наибольшее количество фонтанов расположено в городском парке отдыха Алеппо, на их открытие собирается большое количество людей.
"В нашем парке - шесть фонтанов, сейчас мы их готовим к работе. После войны нужно многое отремонтировать, но мы все сделаем в срок. В нашем парке ежедневно около 10 тысяч посетителей. Люди меня спрашивают: "когда заработают фонтаны?" Я отвечаю - скоро, подождите немного", - говорит директор парка отдыха Мхаммад Ханис.
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Местные жители отмечают, что фонтаны делают жизнь в городе более комфортной. "Мы пришли в парк всей семьей. Здесь хорошо гулять, дышать свежим воздухом, детям нравится. Я каждое утро совершаю пробежку, вот заработали фонтаны, это так освежает", - говорит Руши Ханна.
Большое количество фонтанов заработало в других крупных городах Сирии - курортной Латакии и столице Дамаске. Они пользуются большой популярностью у жителей городов, особенно в летнюю жару, когда днем температура поднимается до плюс 40 градусов.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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