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РИА Новости

Аравийские монархии призвали помешать Ирану создать ядерное оружие

Вчера, 04:00
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Аравийские монархии Персидского залива призвали мировое сообщество помешать Ирану создать ядерное оружие и наложить более жесткие ограничения на его ракетную программу, говорится в резолюции, принятой по итогам саммита лидеров этих стран в Мекке.
"Резолюция призвала международное сообщество выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и принять более эффективные и серьезные меры, чтобы помешать Ирану получить ядерный потенциал, а также наложить более строгие ограничения на программу Ирана по баллистическим ракетам", - отмечается в документе.
В нем говорится, что арабские страны Персидского залива "вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействие иранским программам в области ядерных технологий и баллистических ракет, его дестабилизирующей деятельности в регионе, поддержке терроризма".
Они осудили угрозы, которые Иран создает свободе морского судоходства и поставкам нефти на мировой рынок, и призвали международное сообщество выполнить свои обязательства по обеспечению свободы судоходства после недавних угроз и нападений в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
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