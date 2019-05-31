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РИА Новости
Культура

Первого июня на Комсомольской площади выступит оркестр суворовцев

Вчера, 03:34
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Хедлайнеры фестиваля "Спасская башня" суворовцы Московского военно-музыкального училища имени Халилова выступят в День защиты детей на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"Выступление оркестра четвертого курса и ансамбля легендарных барабанщиков под управлением лауреатов многих всероссийских и международных конкурсов дирижёров Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Кирилла Черчика и Михаила Куслина начнётся в 11.00 возле центрального входа Казанского вокзала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1940 года все военные парады на Красной площади открывает именно рота барабанщиков этого училища. В грядущую субботу они "со свойственным им драйвом и виртуозным мастерством, вызывающим у зрителей восторг", исполнят популярные мелодии – от классики до джаза.
В оргкомитете напомнили, что военные оркестры выступают на вокзалах Москвы уже четвертый год.
В 2019 году "Спасская башня " пройдет 12-й раз. За 11 лет он принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года - Basel Military Tattoo).
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
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КультураСпасская башняМоскваРоссия
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