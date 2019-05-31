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РИА Новости

ОСК показала речной трамвайчик с окнами в пол и сенсорными кофе-автоматами

Вчера, 03:19
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© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорацииРечной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
Речной трамвайчик Гринда, дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Застекленная общая палуба с окнами в пол, кресла с откидывающимися спинками, открытая лаунж-зона с местами для отдыха пассажиров и мультимедийная система на борту - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала концепт новейшего речного трамвайчика.
В распоряжении РИА Новости оказались дизайн-проекты нового пассажирского судна под рабочим названием "Гринда" собственного дизайна ОСК в партнерстве с компанией Misis. Корпорация планирует уже в 2020 году заложить "пилотное" судно на одном из заводов корпорации - "Красной кузнице", сейчас готовит технический проект.
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорацииРечной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
Речной трамвайчик Гринда, дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации
Речной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
Интерьер судна выполнен в светлых тонах - пол закрытого салона и открытой палубы имеет деревянное покрытие, кресла со светло-серыми и серебристыми акцентами. На застекленной палубе предусмотрены жалюзи.
Разработчики предусмотрели в закрытом салоне вендиновые автоматы с кофе, чаем, снэками и прохладительными напитками. Есть пространство, оборудованное для хранения багажа и зонтов. Также на судне имеется туалетная комната.
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорацииРечной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
Речной трамвайчик Гринда, дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации
Речной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
На открытой террасе с навесом предусмотрено место для отдыха пассажиров с лавочками, а также площадка для парковки велосипедов. Поскольку судно предусматривает высадку-посадку с носа, есть возможность выхода пассажиров и в эту зону.
"Речная версия судна предусматривает 30 посадочных мест, прорабатываются варианты и создания версии на 10-15 посадочных мест с vip-салоном с кожаными креслами как в бизнес-классе самолета ", - рассказал РИА Новости директор департамента технического развития ОСК Сергей Ляшенко. Он уточнил, что при необходимости количество посадочных мест можно увеличить до 40-50.
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорацииРечной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
Речной трамвайчик Гринда, дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации
Речной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
810000
Объединенная судостроительная корпорацияРоссияОбщество
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