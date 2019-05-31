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РИА Новости

Из центра размещения на границе Мексики и США сбежали более 60 кубинцев

Вчера, 03:17
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МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Более 60 граждан Кубы сбежали из центра временного размещения на границе Мексики и США, спровоцировав пожар, сообщает в четверг мексиканский Национальный институт миграции.
"Группа из 62 иностранцев кубинского происхождения, размещенных на миграционной станции Сьюдад-Хуареса, штат Чиуауа, осуществили несанкционированный исход", - отмечается в коммюнике ведомства.
При этом они спровоцировали пожар и напали на сотрудников института. Огонь был сразу потушен, никто из иностранцев не пострадал. Куда направились сбежавшие кубинцы, ведомство не уточняет.
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