Из центра размещения на границе Мексики и США сбежали более 60 кубинцев

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Более 60 граждан Кубы сбежали из центра временного размещения на границе Мексики и США, спровоцировав пожар, сообщает в четверг мексиканский Национальный институт миграции.

При этом они спровоцировали пожар и напали на сотрудников института. Огонь был сразу потушен, никто из иностранцев не пострадал. Куда направились сбежавшие кубинцы, ведомство не уточняет.