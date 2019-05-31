Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T02:23Z
https://ria.ru/20190531/1555130334.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:243:2933:1893_1036x0_80_0_0_63283198f9ff583eae02fac0556715a4.jpg
РИА Новости

Аббас отверг придуманный США план решения палестинской проблемы

Вчера, 02:23
478
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы отвергают придуманный США принцип для решения палестино-израильской проблемы - "процветание вместо мира".
"Мы снова отвергаем принцип "процветание вместо мира" для решения палестинской проблемы и попытки Вашингтона подорвать международное право", - заявил Аббас.
Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Мир ради процветания" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.
По сообщениям арабских СМИ, американский план сводится к отказу палестинцев от территорий, захваченных Израилем, в обмен на экономические преференции, а также предоставление финансовой помощи от аравийских монархий в создании палестинского государства, часть которого, согласно плану США, должна расположиться на Синайском полуострове.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Вчера, 01:48
Саудовская Аравия назвала проблему Палестины центральной для арабского мира
800004
Обострение палестино-израильского конфликтаМахмуд АббасПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Вид на город Газа
Арабские страны привержены прежним решениям по палестинской проблеме
РИА
Новости
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Саудовская Аравия назвала проблему Палестины центральной для арабского мира
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Египет призвал арабские страны к единой позиции по вопросам безопасности
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Доллары США
Трамп решил обложить пошлинами все мексиканские товары
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Саудовский король призвал помешать Ирану "поддерживать терроризм"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Аравийские монархии призвали помешать Ирану создать ядерное оружие
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал, как Турция задействует С-400 для защиты своих интересов
Иран
Арабские страны обвинили Иран в поставках ракет хуситам в Йемен
Президент США Дональд Трамп
Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа
Иран
Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита
Сирия
Арабские страны осудили вмешательство Ирана в кризис в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о влиянии США на Японию
Пуск новой российской термоядерной установки планируется на конец 2020 года
Сотрудники пограничной охраны Израиля в Иерусалиме
Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
Лента новостейМолния