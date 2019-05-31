Аббас отверг придуманный США план решения палестинской проблемы

ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы отвергают придуманный США принцип для решения палестино-израильской проблемы - "процветание вместо мира".

"Мы снова отвергаем принцип "процветание вместо мира" для решения палестинской проблемы и попытки Вашингтона подорвать международное право", - заявил Аббас.

Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Мир ради процветания" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.