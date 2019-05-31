Египет призвал арабские страны к единой позиции по вопросам безопасности

"Наша встреча созвана в свете опасных и небывалых угроз для арабской национальной безопасности. Мы призываем выработать единую позицию арабских стран для противостояния угрозам арабской национальной безопасности", - заявил ас-Сиси, выступая на открытии чрезвычайного общеарабского саммита в Мекке, который созвал король Саудовской Аравии в свете обострения отношений с Ираном.

Он отметил, что лидеры арабских стран собрались в Мекке, чтобы поддержать Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые в мае подверглись нападению на их объекты, в чем США и его союзники на Аравийском полуострове поспешили обвинить Иран.