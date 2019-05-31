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РИА Новости

Египет призвал арабские страны к единой позиции по вопросам безопасности

Вчера, 02:11
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал выработать единую позицию арабских стран для противостояния угрозам их безопасности.
"Наша встреча созвана в свете опасных и небывалых угроз для арабской национальной безопасности. Мы призываем выработать единую позицию арабских стран для противостояния угрозам арабской национальной безопасности", - заявил ас-Сиси, выступая на открытии чрезвычайного общеарабского саммита в Мекке, который созвал король Саудовской Аравии в свете обострения отношений с Ираном.
Он отметил, что лидеры арабских стран собрались в Мекке, чтобы поддержать Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые в мае подверглись нападению на их объекты, в чем США и его союзники на Аравийском полуострове поспешили обвинить Иран.
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201002
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