В США зафиксировали около тысячи случаев заболевания корью с начала года

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Около тысячи случаев заболевания корью зафиксировано в США с начала этого года, следует из доклада Центра по контролю над заболеваниями.

Согласно опубликованной статистике, с начала 2019 года зафиксирован 971 случай заболевания этой болезнью. Это, по данным Центра по контролю над заболеваниями, является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заболевания корью в мире в 2019 году по сравнению с прошлым годом выросло на 300%. В ВОЗ подчеркивают, что опубликованные данные носят предварительный характер. Более точная информация о количестве заболевших в 2019 году появится лишь в июле следующего года. Однако уже сегодня тенденция демонстрирует значительное увеличение случаев кори по сравнению с данными за тот же период 2018 года.