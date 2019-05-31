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РИА Новости

Госдеп не комментирует возможность участия США в "нормандском формате"

Вчера, 01:10
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США поддерживают "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе, но не комментируют возможность своего участия в процессе, как этого добиваются новые украинские власти.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).
"Нормандский формат" - это процесс, который ведут Франция и Германия. Соединенные Штаты полностью поддерживают его, и мы очень внимательно следим за ним", - заявил РИА Новости представитель госдепартамента в ответ на запрос о возможном участии США в данном формате.
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Ранее в четверг лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом же ранее говорил и новый президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он провел встречу с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Говоря о возможности саммита в "нормандском формате", представитель госдепартамента подтвердил, что он может состояться в июле.
"Обсуждалась возможность встречи в "нормандском формате", возможно, уже в июле, но мы не думаем, что что-то уже запланировано. Для этого, конечно, потребуется согласие не только Украины, но и России", - сказал представитель ведомства.
О возможности проведения такой встречи в июле заявил в четверг и глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
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