Севфлот проведет несколько экспедиций по маршрутам исследователей ХIX века

"В новом периоде обучения при поддержке Русского географического общества мы планируем реализовать комплексную экспедицию на архипелаг Земля Франца-Иосифа. В ходе данной экспедиции основные усилия будут сосредоточены на действиях экспедиционного отряда непосредственно на архипелаге Земля Франца-Иосифа, которые будут опираться на повторение маршрутов экспедиций прошлого", - сказал Моисеев.

Военнослужащие пройдут маршрутами Юлиуса Пайера (12 апреля 1874 года открыл самую северную точку Евразии – мыс Флигели), Фредерика Джексона (в 1898 году впервые исследовал остров Земля Александры) и Эвлина Болдуина, который 120 лет назад (2 мая 1899 года) открыл остров Гремм-Белл.

"Кроме того, в 2019 году мы продолжим исследования на Новой Земле. Будут повторены маршруты полетов Яна Нагурского 1914 года, первым в мире поднявшего 105 лет назад самолет в условиях Арктики, а также маршруты полетов Бориса Чухновского 1924 года, первым 95 лет назад выполнившего ледовую разведку в Арктике. Также планируется проведение исследований на Северном острове на Новой Земле.