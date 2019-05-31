Севфлот проведет несколько экспедиций по маршрутам исследователей ХIX века

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Северный флот в ближайшее время проведет несколько экспедиций по маршрутам известных исследователей ХIX века, сообщил в пятницу командующий соединением Александр Моисеев.
"В новом периоде обучения при поддержке Русского географического общества мы планируем реализовать комплексную экспедицию на архипелаг Земля Франца-Иосифа. В ходе данной экспедиции основные усилия будут сосредоточены на действиях экспедиционного отряда непосредственно на архипелаге Земля Франца-Иосифа, которые будут опираться на повторение маршрутов экспедиций прошлого", - сказал Моисеев.
Военнослужащие пройдут маршрутами Юлиуса Пайера (12 апреля 1874 года открыл самую северную точку Евразии – мыс Флигели), Фредерика Джексона (в 1898 году впервые исследовал остров Земля Александры) и Эвлина Болдуина, который 120 лет назад (2 мая 1899 года) открыл остров Гремм-Белл.
"Кроме того, в 2019 году мы продолжим исследования на Новой Земле. Будут повторены маршруты полетов Яна Нагурского 1914 года, первым в мире поднявшего 105 лет назад самолет в условиях Арктики, а также маршруты полетов Бориса Чухновского 1924 года, первым 95 лет назад выполнившего ледовую разведку в Арктике. Также планируется проведение исследований на Северном острове на Новой Земле.
Мероприятия Комплексной экспедиции предусматривается выполнить в едином контексте историко-патриотической акции "Три флага над архипелагом" посвященной 105-летию поднятия русского флага на мысе Флора острова Нортбрук и 90-летию поднятия советского флага на южном берегу острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, добавил командующий.