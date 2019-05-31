СМИ: губернатор Луизианы подписал закон о запрете абортов

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Губернатор-демократ штата Луизиана Джон Эдвардс подписал закон о запрете абортов с шестой недели беременности, передает телеканал Губернатор-демократ штата Луизиана Джон Эдвардс подписал закон о запрете абортов с шестой недели беременности, передает телеканал ABC News

"В четверг губернатор Луизианы от Демократической партии подписал закон о запрете на аборты с шестой недели беременности", - говорится в сообщении.

Таким образом решение губернатора напрямую противоречит тому, за что выступает Демократическая партия.

Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури. Как ожидается, новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие аналогичные законы.

Противники абортов ведут в США общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне.