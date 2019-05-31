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РИА Новости
Религия и мировоззрение

СМИ: губернатор Луизианы подписал закон о запрете абортов

Вчера, 01:02
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Губернатор-демократ штата Луизиана Джон Эдвардс подписал закон о запрете абортов с шестой недели беременности, передает телеканал ABC News.
"В четверг губернатор Луизианы от Демократической партии подписал закон о запрете на аборты с шестой недели беременности", - говорится в сообщении.
Таким образом решение губернатора напрямую противоречит тому, за что выступает Демократическая партия.
Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури. Как ожидается, новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие аналогичные законы.
Противники абортов ведут в США общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне.
Верховный суд, в котором сейчас численно преобладают консерваторы, не торопится вступать в дискуссию и принимает уклончивые решения по теме абортов, основываясь на процессуальных тонкостях, а не на принципиальных моментах спора. Противники абортов ссылаются на религиозный запрет и называют искусственное прерывание беременности аморальным или даже преступным. Их оппоненты заявляют, что запрет абортов лишь приводит к их криминализации, увеличивая материнскую и детскую смертность.
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Религия и мировоззрениерелигияЛуизианаСШАВ мире
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