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РИА Новости

Northrop Grumman провела огневое испытание новейшей ракеты-носителя Omega

Вчера, 00:52
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman провела огневое испытание новейшей ракеты-носителя Omega.
Как сообщила компания в своем Twitter, наземное испытание прошло в штате Юта в четверг. Двигатели первой ступени новейшей ракеты-носителя работали в течение 122 секунд.
"Northrop Grumman успешно провела испытание первой ступени Omega", - говорится в сообщении.
По данным компании, двигатель работал штатно.
Согласно планам Northrop Grumman, трехступенчатая ракета Omega, предназначенная для запуска военных и коммерческих спутников, начнет полеты в 2022 году, ее первый испытательный старт пока запланирован на 2021 год.
Ракета, как сообщается на сайте компании-производителя, в различных конфигурациях, средняя и тяжелая, будет способна выводить на геостационарную экваториальную на орбиту до 7,8 тысячи килограммов груза. В настоящее время в парке Northrop Grumman работают ракеты-носитель малого класса Pegasus и Minotaur, а также средняя Antares. Omegа может расширить возможности компании по доставке на орбиту полезных нагрузок среднего и тяжелого класса. Ранее разработкой новейшей ракеты-носителя занималась компания Orbital ATK, которая была приобретена Northrop Grumman в 2018 году.
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