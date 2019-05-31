Northrop Grumman провела огневое испытание новейшей ракеты-носителя Omega

Согласно планам Northrop Grumman, трехступенчатая ракета Omega, предназначенная для запуска военных и коммерческих спутников, начнет полеты в 2022 году, ее первый испытательный старт пока запланирован на 2021 год.

Ракета, как сообщается на сайте компании-производителя, в различных конфигурациях, средняя и тяжелая, будет способна выводить на геостационарную экваториальную на орбиту до 7,8 тысячи килограммов груза. В настоящее время в парке Northrop Grumman работают ракеты-носитель малого класса Pegasus и Minotaur, а также средняя Antares. Omegа может расширить возможности компании по доставке на орбиту полезных нагрузок среднего и тяжелого класса. Ранее разработкой новейшей ракеты-носителя занималась компания Orbital ATK, которая была приобретена Northrop Grumman в 2018 году.