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РИА Новости

В США правозащитники потребовали освободить соискателей статуса беженца

Вчера, 00:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Влиятельные правозащитные организации - Американский союз гражданских свобод и Южный центр правовой защиты бедноты - подали в суд на администрацию Дональда Трампа, требуя освободить сотни соискателей статуса беженца в США, которые содержатся в настоящий момент в заключении.
Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия от имени 12 истцов, которые законным путем подали заявление об убежище на границе США и затем были помещены под арест, говорится в совместном заявлении организаций.
"Поскольку закон не дает им права просить освобождения у судьи по иммиграционным вопросам, они обратились к министерству внутренней безопасности, которое должно по правилам предпочесть их условное освобождение. Однако таможенно-пограничная полиция, подразделение МВБ, которое занимается задержанием и освобождением иммигрантов, отказывает всем в условном-досрочном освобождении, даже если у людей есть твердые основания просить убежища и если они удовлетворяют юридическим требованиям для освобождения", - заявили организации.
Таким образом, соискателей статуса беженца наказывают за то, что они просят убежище в соответствии с федеральным законом США, а не пытаются проникнуть в страну нелегально, говорится в заявлении.
Десять лет назад на свободу до слушаний выходили 90% мигрантов, просивших убежища на границе, а в 2018 году выпустили всего двоих из 130 человек, уточняют правозащитники.
Администрация Трампа предприняла ряд мер по ужесточению иммиграции, некоторые из них были отменены федеральными судами.
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