В США правозащитники потребовали освободить соискателей статуса беженца

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Влиятельные правозащитные организации - Американский союз гражданских свобод и Южный центр правовой защиты бедноты - подали в суд на администрацию Дональда Трампа, требуя освободить сотни соискателей статуса беженца в США, которые содержатся в настоящий момент в заключении.

Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия от имени 12 истцов, которые законным путем подали заявление об убежище на границе США и затем были помещены под арест, говорится в совместном заявлении организаций.

"Поскольку закон не дает им права просить освобождения у судьи по иммиграционным вопросам, они обратились к министерству внутренней безопасности, которое должно по правилам предпочесть их условное освобождение. Однако таможенно-пограничная полиция, подразделение МВБ, которое занимается задержанием и освобождением иммигрантов, отказывает всем в условном-досрочном освобождении, даже если у людей есть твердые основания просить убежища и если они удовлетворяют юридическим требованиям для освобождения", - заявили организации.

Таким образом, соискателей статуса беженца наказывают за то, что они просят убежище в соответствии с федеральным законом США, а не пытаются проникнуть в страну нелегально, говорится в заявлении.

Десять лет назад на свободу до слушаний выходили 90% мигрантов, просивших убежища на границе, а в 2018 году выпустили всего двоих из 130 человек, уточняют правозащитники.