Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T11:03Z
https://ria.ru/20190531/1555122579.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155512/10/1555121012_0:44:2730:1581_1036x0_80_0_0_a165e9cef77033464e36259da03ad12e.jpg
РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, май 2019 года

Вчера, 11:03
1929
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируются возле машины ГАЗ-66 на параде советских ретроавтомобилей в Геленджике.

Девушки фотографируются возле автомобиля ГАЗ-66 в Геленджике
1 из 35

Девушки фотографируются возле машины ГАЗ-66 на параде советских ретроавтомобилей в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Республиканский ифтар в Казани на стадионе "Казань-Арена".

Верующие во время Республиканского ифтара в Казани на стадионе Казань-Арена
2 из 35

Республиканский ифтар в Казани на стадионе "Казань-Арена".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском международном кинофестивале.

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
3 из 35

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском международном кинофестивале.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приветствует игроков после перерыва в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин приветствует игроков после перерыва в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой в Сочи
4 из 35

Владимир Путин приветствует игроков после перерыва в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участники акции "Бессмертный полк" в Москве.

Участники акции Бессмертный полк в Москве
5 из 35

Участники акции "Бессмертный полк" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащий на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 35
Военнослужащий на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Карнавал в Сочи в честь открытия курортного сезона.

Участники карнавала в Сочи в честь официального открытия курортного сезона
7 из 35

Карнавал в Сочи в честь открытия курортного сезона.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпортсменки сборной Израиля выступают с произвольной программой в комбинации на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге.
Спортсменки сборной Израиля выступают с произвольной программой в комбинации на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге
8 из 35
Спортсменки сборной Израиля выступают с произвольной программой в комбинации на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне.

Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
9 из 35

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
10 из 35

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники шестого военно-исторического фестиваля "Высота Горная" в Севастополе, посвященного Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Города-Героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Участники шестого военно-исторического фестиваля Высота Горная в Севастополе, посвященного Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Города-Героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков
11 из 35
Участники шестого военно-исторического фестиваля "Высота Горная" в Севастополе, посвященного Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Города-Героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Шахтеры протестуют в Киеве против задержек заработной платы и ненадлежащих условий труда.

Участники акции протеста шахтеров в Киеве. Шахтёры Львовского угольного бассейна протестуют против задержек заработной платы и ненадлежащих условий труда
12 из 35

Шахтеры протестуют в Киеве против задержек заработной платы и ненадлежащих условий труда.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Избранный президента Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве. 20 мая 2019
13 из 35

Избранный президента Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Вид на праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе с башни "Око" комплекса Москва-Сити.

Вид на праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе с башни Око в Москва-сити
14 из 35

Вид на праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе с башни "Око" комплекса Москва-Сити.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники парада близнецов в Ялте.

Участники парада близнецов в городе Ялта в Крыму
15 из 35

Участники парада близнецов в Ялте.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Болельщики в комплексе "Евродеревня" во время трансляции первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".

Болельщики в комплексе Евродеревня в парке Чарльза Клора во время трансляции первого полуфинала международного конкурса Евровидение-2019
16 из 35

Болельщики в комплексе "Евродеревня" во время трансляции первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВоздушный шар на фестивале воздухоплавания "Крымская весна" у поселка Белая скала.
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Крымская весна у поселка Белая скала
17 из 35
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания "Крымская весна" у поселка Белая скала.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Герой снимка "Желание жить", завоевавшего "золото" на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим наносит символический удар по мячу перед началом матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским "Спартаком" и клубом "Уфа".

Герой снимка Желание жить, завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим наносит символический удар по мячу перед началом матча между ФК Спартак и ФК Уфа
18 из 35

Герой снимка "Желание жить", завоевавшего "золото" на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим наносит символический удар по мячу перед началом матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским "Спартаком" и клубом "Уфа".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" перед началом шествия по улицам Вашингтона.
Участники акции Бессмертный полк перед началом шествия по улицам Вашингтона
19 из 35
Участники акции "Бессмертный полк" перед началом шествия по улицам Вашингтона.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время посещения 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова
20 из 35

Владимир Путин во время посещения 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72 Каннском международном кинофестивале.

Канадская фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
21 из 35

Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72 Каннском международном кинофестивале.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкУчастники Московского весеннего велофестиваля.
Участники Московского весеннего велофестиваля
22 из 35
Участники Московского весеннего велофестиваля.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший в международном конкурсе песни "Евровидение-2019".

Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
23 из 35

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший в международном конкурсе песни "Евровидение-2019".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с лентой квалификации индивидуального многоборья на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку
24 из 35

Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыращивание клубники в Краснодарском крае
Выращивание клубники в Краснодарском крае
25 из 35
Выращивание клубники в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Итальянка Мартина Крисчио и Лиза Пуштай из Венгрия в четвертьфинальном поединке во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию "Московская сабля - 2019".

Мартина Крисчио и Лиза Пуштай в четвертьфинальном поединке во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию Московская сабля - 2019
26 из 35

Итальянка Мартина Крисчио и Лиза Пуштай из Венгрия в четвертьфинальном поединке во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию "Московская сабля - 2019".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мастер работает с моделью на 10-й Международной Московской Тату Конвенции в Сокольниках.

Мастер во время работы с моделью на 10-й Международной Московской Тату Конвенции в парке Сокольники в Москве
27 из 35

Мастер работает с моделью на 10-й Международной Московской Тату Конвенции в Сокольниках.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Лошадь пасется на лугу в Майкопском районе Адыгеи.

Лошадь пасется на лугу в Майкопском районе Республики Адыгея
28 из 35

Лошадь пасется на лугу в Майкопском районе Адыгеи.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники пляжного фестиваля пляжных "Желтый батискаф" в Крыму.

Участники фестиваля пляжных активностей Желтый батискаф в городе Саки в Крыму
29 из 35

Участники пляжного фестиваля пляжных "Желтый батискаф" в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Болельщики российской сборной во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии.

Болельщики сборной России во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Чехии
30 из 35

Болельщики российской сборной во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Первомайское шествие в Париже, перешедшее в уличные беспорядки.

Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
31 из 35

Первомайское шествие в Париже, перешедшее в уличные беспорядки.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Участница конкурса красоты "Мисс Чита-2019" Наталья Васильева.

Участница конкурса красоты Мисс Чита-2019 Наталья Васильева в Чите
32 из 35

Участница конкурса красоты "Мисс Чита-2019" Наталья Васильева.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
33 из 35

Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Самое большое барабанное крещендо в мире во время парада барабанщиков по Невскому проспекту в честь празднования Дня города. Парад в Санкт-Петербурге вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Самое большое барабанное крещендо в мире во время парада барабанщиков по Невскому проспекту в рамках празднования Дня Города. Парад барабанщиков на Невском проспекте войдет в Книгу рекордов Гиннеса
34 из 35

Самое большое барабанное крещендо в мире во время парада барабанщиков по Невскому проспекту в честь празднования Дня города. Парад в Санкт-Петербурге вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост.

Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост
35 из 35

Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
2202003
Фото
Рекомендуем
Кадр из фильма Золотая перчатка
Лучшее кино недели: "Куриоса", "Годзилла" и "Тайная жизнь животных"
РИА
Новости
Сотрудница таможенной службы в аэропорту Суньшань в Тайбэе
Зачем на китайской границе проверяют телефоны россиян
Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
США грозят санкциями Европе. Та готовится к последнему бою
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 в Вологде
Внук депутата запугал одноклассников и обещал "сломать голову" учителю
Съезд политической партии Альянс зеленых
Минюст решил ликвидировать три партии, давно не участвовавшие в выборах
Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом Алексея Леонова перед выходом в открытый космос
Космические новости в фотографиях, май 2019 года
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял слова про "свободный" американский газ
Жанна Бадоева на фотосессии в Италии
Жанна Бадоева о том, чем поражает Якутия и каков на вкус крокодил
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
Лента новостейМолния