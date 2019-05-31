Лучшие фото РИА Новости, май 2019 года

Девушки фотографируются возле машины ГАЗ-66 на параде советских ретроавтомобилей в Геленджике.
Девушки фотографируются возле машины ГАЗ-66 на параде советских ретроавтомобилей в Геленджике.
Республиканский ифтар в Казани на стадионе "Казань-Арена".
Республиканский ифтар в Казани на стадионе "Казань-Арена".
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском международном кинофестивале.
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском международном кинофестивале.
Владимир Путин приветствует игроков после перерыва в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Владимир Путин приветствует игроков после перерыва в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Участники акции "Бессмертный полк" в Москве.
Карнавал в Сочи в честь открытия курортного сезона.
Карнавал в Сочи в честь открытия курортного сезона.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне.
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Шахтеры протестуют в Киеве против задержек заработной платы и ненадлежащих условий труда.
Шахтеры протестуют в Киеве против задержек заработной платы и ненадлежащих условий труда.
Избранный президента Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.
Избранный президента Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.
Вид на праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе с башни "Око" комплекса Москва-Сити.
Вид на праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе с башни "Око" комплекса Москва-Сити.
Участники парада близнецов в Ялте.
Болельщики в комплексе "Евродеревня" во время трансляции первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".
Болельщики в комплексе "Евродеревня" во время трансляции первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".
Герой снимка "Желание жить", завоевавшего "золото" на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим наносит символический удар по мячу перед началом матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским "Спартаком" и клубом "Уфа".
Герой снимка "Желание жить", завоевавшего "золото" на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим наносит символический удар по мячу перед началом матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским "Спартаком" и клубом "Уфа".
Владимир Путин во время посещения 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова.
Владимир Путин во время посещения 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова.
Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72 Каннском международном кинофестивале.
Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды... в Голливуде" на 72 Каннском международном кинофестивале.
Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший в международном конкурсе песни "Евровидение-2019".
Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший в международном конкурсе песни "Евровидение-2019".
Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Итальянка Мартина Крисчио и Лиза Пуштай из Венгрия в четвертьфинальном поединке во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию "Московская сабля - 2019".
Итальянка Мартина Крисчио и Лиза Пуштай из Венгрия в четвертьфинальном поединке во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию "Московская сабля - 2019".
Мастер работает с моделью на 10-й Международной Московской Тату Конвенции в Сокольниках.
Мастер работает с моделью на 10-й Международной Московской Тату Конвенции в Сокольниках.
Лошадь пасется на лугу в Майкопском районе Адыгеи.
Лошадь пасется на лугу в Майкопском районе Адыгеи.
Участники пляжного фестиваля пляжных "Желтый батискаф" в Крыму.
Участники пляжного фестиваля пляжных "Желтый батискаф" в Крыму.
Болельщики российской сборной во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии.
Болельщики российской сборной во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии.
Первомайское шествие в Париже, перешедшее в уличные беспорядки.
Первомайское шествие в Париже, перешедшее в уличные беспорядки.
Участница конкурса красоты "Мисс Чита-2019" Наталья Васильева.
Участница конкурса красоты "Мисс Чита-2019" Наталья Васильева.
Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Самое большое барабанное крещендо в мире во время парада барабанщиков по Невскому проспекту в честь празднования Дня города. Парад в Санкт-Петербурге вошел в Книгу рекордов Гиннеса.
Самое большое барабанное крещендо в мире во время парада барабанщиков по Невскому проспекту в честь празднования Дня города. Парад в Санкт-Петербурге вошел в Книгу рекордов Гиннеса.
Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост.