Лучшие фото недели: сырная гонка, "пробка" на Эвересте и парад близнецов

Участники пляжного фестиваля "Желтый батискаф" в Крыму.
Участники пляжного фестиваля "Желтый батискаф" в Крыму.
Президент США Дональд Трамп на турнире по сумо в Токио.
Куперсхилдская сырная гонка. Участники пытаются поймать головку сыра, сброшенную с вершины холма.
Куперсхилдская сырная гонка. Участники пытаются поймать головку сыра, сброшенную с вершины холма.
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции, созданной компанией рэпера Тимати Black Star Wear и сетью магазинов "Армия России".
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции, созданной компанией рэпера Тимати Black Star Wear и сетью магазинов "Армия России".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан в патриаршей и синодальной резиденции в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан в патриаршей и синодальной резиденции в Москве.
Матч чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии.
Матч чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии.
Мальчик поливает себя водой в жаркий день в Нью-Дели.
Пробка из желающих подняться на Эверест.
"Такс Парад" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
"Такс Парад" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Антонио Бандерас, получивший на 72-м Каннском международном кинофестивале премию за лучшую мужскую роль.
Антонио Бандерас, получивший на 72-м Каннском международном кинофестивале премию за лучшую мужскую роль.
Женщины в народных костюмах на избирательном участке в Венгрии.
Женщины в народных костюмах на избирательном участке в Венгрии.
Софья Великая радуется победе в финальном поединке на международном турнире по фехтованию "Московская сабля — 2019".
Софья Великая радуется победе в финальном поединке на международном турнире по фехтованию "Московская сабля — 2019".
Последствия торнадо в американском штате Канзас.
Празднование Дня клоуна в Перу.
Горожане у фонтанов в московском парке искусств "Музеон".
Горожане у фонтанов в московском парке искусств "Музеон".
Полиция задерживает участницу акции "желтых жилетов" в последний день выборов в Европарламент в Брюсселе.
Полиция задерживает участницу акции "желтых жилетов" в последний день выборов в Европарламент в Брюсселе.
Сторонник партии "Африканский национальный конгресс" на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории.
Сторонник партии "Африканский национальный конгресс" на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, в киевском аэропорту Борисполь.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, в киевском аэропорту Борисполь.
Люди фотографируют десятиметровые стены снега в Ливане.
Члены индуистской националистической организации "Вишва хинду паришад" демонстрируют навыки самообороны и владение оружием.
Члены индуистской националистической организации "Вишва хинду паришад" демонстрируют навыки самообороны и владение оружием.
Очистка морского дна от брошенных рыболовных сетей вблизи греческого полуострова Халкидики.
Очистка морского дна от брошенных рыболовных сетей вблизи греческого полуострова Халкидики.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками в Ле-Туке.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками в Ле-Туке.
Дым от взрывов в сирийской провинции Идлиб.
Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко.
Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко.
Овца на лугу в Инсбруке.
Овца на лугу в Инсбруке.
Участники благотворительного Венского бала в Гостином дворе в Москве.
Участники благотворительного Венского бала в Гостином дворе в Москве.
Солдат французской Республиканской гвардии во время торжественной встречи президента Мадагаскара Андри Радзуэлины в Елисейском дворце в Париже.
Солдат французской Республиканской гвардии во время торжественной встречи президента Мадагаскара Андри Радзуэлины в Елисейском дворце в Париже.
Карнавальное шествие в Сочи, посвященное открытию курортного сезона.
Карнавальное шествие в Сочи, посвященное открытию курортного сезона.
Парад близнецов в Ялте.