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РИА Новости

Лучшие фото недели: сырная гонка, "пробка" на Эвересте и парад близнецов

Вчера, 11:31
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники пляжного фестиваля "Желтый батискаф" в Крыму.

Участники фестиваля пляжных активностей Желтый батискаф в городе Саки в Крыму
1 из 30

Участники пляжного фестиваля "Желтый батискаф" в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп на турнире по сумо в Токио.

Президента США Дональд Трамп на турнире по сумо в Токио
2 из 30

Президент США Дональд Трамп на турнире по сумо в Токио.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AP Photo / Ben Birchall

Куперсхилдская сырная гонка. Участники пытаются поймать головку сыра, сброшенную с вершины холма.

Куперсхилдская сырная гонка
3 из 30

Куперсхилдская сырная гонка. Участники пытаются поймать головку сыра, сброшенную с вершины холма.

© AP Photo / Ben Birchall
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции, созданной компанией рэпера Тимати Black Star Wear и сетью магазинов "Армия России".

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
4 из 30

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции, созданной компанией рэпера Тимати Black Star Wear и сетью магазинов "Армия России".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан в патриаршей и синодальной резиденции в Москве.

Встреча патриарха Кирилла с главой парламента Южной Кореи Мун Хи Саном
5 из 30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан в патриаршей и синодальной резиденции в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Матч чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии.

Игрок сборной Чехии Доминик Симон (в центре) в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии
6 из 30

Матч чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2019 / Money Sharma

Мальчик поливает себя водой в жаркий день в Нью-Дели.

Мальчик поливает себя водой во время жары в Нью-Дели
7 из 30

Мальчик поливает себя водой в жаркий день в Нью-Дели.

© AFP 2019 / Money Sharma
© AFP 2019 / @Nimsdai Project Possible

Пробка из желающих подняться на Эверест.

Людская пробка при восхождении на Эверест
8 из 30

Пробка из желающих подняться на Эверест.

© AFP 2019 / @Nimsdai Project Possible
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанк

"Такс Парад" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Собака породы такса на параде Такс Парад, посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
9 из 30

"Такс Парад" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Антонио Бандерас, получивший на 72-м Каннском международном кинофестивале премию за лучшую мужскую роль.

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию Лучший актер за роль в фильме Боль и слава
10 из 30

Антонио Бандерас, получивший на 72-м Каннском международном кинофестивале премию за лучшую мужскую роль.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / MTI/Peter Komka

Женщины в народных костюмах на избирательном участке в Венгрии.

Женщины в народных костюмах во время голосования на избирательном участке в Венгрии
11 из 30

Женщины в народных костюмах на избирательном участке в Венгрии.

© AP Photo / MTI/Peter Komka
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Софья Великая радуется победе в финальном поединке на международном турнире по фехтованию "Московская сабля — 2019".

Софья Великая радуется победе в финальном поединке против Шао Яци во время соревнований на международном турнире по фехтованию Московская сабля - 2019
12 из 30

Софья Великая радуется победе в финальном поединке на международном турнире по фехтованию "Московская сабля — 2019".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Nate Chute

Последствия торнадо в американском штате Канзас.

Последствия торнадо в американском штате Канзас, США
13 из 30

Последствия торнадо в американском штате Канзас.

© REUTERS / Nate Chute
© REUTERS / Guadalupe Pardo

Празднование Дня клоуна в Перу.

Празднование Дня клоуна в Перу
14 из 30

Празднование Дня клоуна в Перу.

© REUTERS / Guadalupe Pardo
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтанов в московском парке искусств "Музеон".

Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
15 из 30

Горожане у фонтанов в московском парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© REUTERS / Yves Herman

Полиция задерживает участницу акции "желтых жилетов" в последний день выборов в Европарламент в Брюсселе.

Участница акции желтых жилетов задержана полицией в последний день выборов в Европейский парламент в Брюсселе, Бельгия
16 из 30

Полиция задерживает участницу акции "желтых жилетов" в последний день выборов в Европарламент в Брюсселе.

© REUTERS / Yves Herman
© AP Photo / Jerome Delay

Сторонник партии "Африканский национальный конгресс" на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории.

Сторонник партии Африканского национального конгресса на стадионе Лофтус Версфельд в Претории
17 из 30

Сторонник партии "Африканский национальный конгресс" на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории.

© AP Photo / Jerome Delay
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, в киевском аэропорту Борисполь.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
18 из 30

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, в киевском аэропорту Борисполь.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2019 / Joseph Eid

Люди фотографируют десятиметровые стены снега в Ливане.

Люди фотографируют 10-метровыми стены снега в Ливане
19 из 30

Люди фотографируют десятиметровые стены снега в Ливане.

© AFP 2019 / Joseph Eid
© REUTERS / Amit Dave

Члены индуистской националистической организации "Вишва хинду паришад" демонстрируют навыки самообороны и владение оружием.

Члены Durga Vahini, националистической организации Вишва хинду паришад демонстрируют свои навыки самообороны с огнестрельным оружием
20 из 30

Члены индуистской националистической организации "Вишва хинду паришад" демонстрируют навыки самообороны и владение оружием.

© REUTERS / Amit Dave
© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout

Очистка морского дна от брошенных рыболовных сетей вблизи греческого полуострова Халкидики.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
21 из 30

Очистка морского дна от брошенных рыболовных сетей вблизи греческого полуострова Халкидики.

© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout
© AP Photo / Kamil Zihnioglu

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками в Ле-Туке.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своими сторонниками на севере Франции
22 из 30

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками в Ле-Туке.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu
© AFP 2019 / Anas AL-dyab

Дым от взрывов в сирийской провинции Идлиб.

Дым от взрывов в провинции Идлиб
23 из 30

Дым от взрывов в сирийской провинции Идлиб.

© AFP 2019 / Anas AL-dyab
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко.

Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко
24 из 30

Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AP Photo / Michael Probst

Овца на лугу в Инсбруке.

Овца на поле в Инсбруке, Австрия
25 из 30

Овца на лугу в Инсбруке.

© AP Photo / Michael Probst
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Участники благотворительного Венского бала в Гостином дворе в Москве.

Участники семнадцатого благотворительного Венского бала в Гостином дворе в Москве
26 из 30

Участники благотворительного Венского бала в Гостином дворе в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AFP 2019 / Ludovic Marin

Солдат французской Республиканской гвардии во время торжественной встречи президента Мадагаскара Андри Радзуэлины в Елисейском дворце в Париже.

Солдат Французской Республиканской Гвардии во время торжественной встречи президента Мадагаскара Андри Радзуэлина в Елисейском дворце в Париже
27 из 30

Солдат французской Республиканской гвардии во время торжественной встречи президента Мадагаскара Андри Радзуэлины в Елисейском дворце в Париже.

© AFP 2019 / Ludovic Marin
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Карнавальное шествие в Сочи, посвященное открытию курортного сезона.

Участники карнавала в Сочи в честь официального открытия курортного сезона
28 из 30

Карнавальное шествие в Сочи, посвященное открытию курортного сезона.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯхты участников парусной регаты, которая проходит в рамках туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" в Керченском проливе.
Яхты участников парусной регаты, которая проходит в рамках туристического проекта Золотое кольцо Боспорского царства в Керченском проливе
29 из 30
Яхты участников парусной регаты, которая проходит в рамках туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" в Керченском проливе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Парад близнецов в Ялте.

Участники парада близнецов в городе Ялта в Крыму
30 из 30

Парад близнецов в Ялте.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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