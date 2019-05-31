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РИА Новости
Культура

Лучшее кино недели: "Куриоса", "Годзилла" и "Тайная жизнь животных"

Вчера, 08:00
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© Bombero International (2019)Кадр из фильма "Золотая перчатка"
Кадр из фильма Золотая перчатка
© Bombero International (2019)
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Владислав Гончарук. Нового "Годзиллу" поразило темное проклятие "Игры престолов", гамбургский маньяк напоминает о себе "Золотой перчаткой", а "Тайная жизнь домашних животных" теперь говорит голосами Гармаша и Харламова. РИА Новости рассказывает о новых фильмах недели.

"Годзилла": треск проката

Казалось бы, кто может напугать самого Годзиллу, древнее существо, способное за одну вечернюю прогулку растоптать любой мегаполис? Нашлись монстры пострашнее. Кинокритики топчутся по новой части франшизы беспощадно. Сценарий писали школьники? Персонажей вырезали из картонной коробки из-под обуви? А невразумительные сцены борьбы приглашали ставить режиссеров "Игры престолов"?
Пожалуй, единственное, ради чего зрители ходят на фильмы про Годзиллу, — эпичные битвы между монстрами и кадры масштабных разрушений городов. И вот как раз за это больше всего достается создателям продолжения франшизы: почему ничего не видно?! В том числе исполнителей главных ролей — Веру Фармигу, Милли Бобби Браун и других.
Дело в том, что гигантские монстры борются друг с другом, вызывая при этом тропические штормы, ливни и густейший туман. Из-за этого очень сложно понять, что же на самом деле происходит на экране. Как в эпизоде с битвой за Винтерфелл в "Игре престолов", зрителям приходится вглядываться в происходящее и многое додумывать. В результате вместо любимого аттракциона картина предлагает тренажер внимательности и терпения.

"Тайная жизнь домашних животных 2": семейный апокалипсис

© Illumination Entertainment (2019)Кадр из фильма "Тайная жизнь домашних животных 2"
Кадр из фильма Тайная жизнь домашних животных 2
© Illumination Entertainment (2019)
Кадр из фильма "Тайная жизнь домашних животных 2"
Сергей Гармаш, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и Ирина Савина дали голоса героям детективного квеста и просто милым питомцам. Заговоры, погони, драки — вторая часть "Тайной жизни домашних животных" повторяет трюки первой, но не повторяется. Семейному мультфильму удалось сделать то, что пытаются делать "Мстители", но при этом привлечь и родителей, и детей. Едва ли стоит удивляться, что собравшая около миллиарда долларов в прокате первая часть была обречена на сиквел.
Возможно, секрет "Тайной жизни" лишь в том, что в разных сценах — десятки, а может, и больше сотни отсылок к вирусным интернет-роликам с животными. На топливе из "ми-ми-ми" далеко не уехать, поэтому авторы потрудились над сюжетом: хозяйка терьера Макса и ньюфаундленда Дюка вышла замуж и родила ребенка.
Теперь собакам приходится стать няньками, ну а кролик Снежок находит приключения в новой афере: спасает тигренка Ху из лап жестокого владельца бродячего цирка.

"Куриоса": обнаженная страсть и неприкрытые истории

© Canal+ [fr] (2019)Кадр из фильма "Куриоса"
Кадр из фильма Куриоса
© Canal+ [fr] (2019)
Кадр из фильма "Куриоса"
Если взять воспоминания светских львов и львиц конца XIX века, найти настоящие эротические фотокарточки тех лет, попросить отца французской электронной музыки все это украсить страстным саундтреком, а потом взболтать, то может получиться "Куриоса". Это эротическая костюмированная мелодрама режиссера Лу Жене о героине многих любовных историй — Мари де Ренье.
Девушка выходит замуж, чтобы оплатить долги, и вскоре влюбляется в поклонника — поэта и фотографа. Он делает снимки, о которых никто не должен знать, но все хотят увидеть. Режиссер и автор сценария — женщина, возможно, поэтому все интимные сцены — не ради результата (обнаженной натуры), они бережно показывают противоречивые страсти, соблазнения и собственно процесс эротической фотосъемки.

"Золотая перчатка": алкоголь и похоть по гамбургскому счету

© Bombero International (2019)Кадр из фильма "Золотая перчатка"
Кадр из фильма Золотая перчатка
© Bombero International (2019)
Кадр из фильма "Золотая перчатка"
В Гамбурге есть некое питейное заведение — "Золотая перчатка". Там всеми оттенками темного переливалась изнанка экономического чуда Западной Германии. За одним из столиков любил коротать вечера Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет, который ничего не достиг в жизни, потому что даже не пытался. Ему уютно в окружении проституток и алкоголиков, знававших жизнь при нацизме.
Хонка периодически уволакивает к себе теряющих сознание от шнапса распущенных дам. Их больше не найдут целыми (Фриц расчленял тела проституток и прятал их в собственном доме).
Триллер "Золотая перчатка" основан на реальной криминальной хронике преступлений гамбургского Джека-потрошителя. Картина участвовала в этом году в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Режиссер Фатих Акин, которого называют мотором современного немецкого кино, жил рядом с тем самым кабаком. Акин передает атмосферу угара низов Германии 70-х с детальностью детских воспоминаний, но с иронией циничного прохожего.
Кадр из фильма Плейбой под прикрытием
24 мая, 08:00
Уилл Смит из лампы Гая Ричи, престол Трампа и слишком обаятельный маньяк
2100114
HBOИгра престолов (сериал)Гарик Харламов (Игорь)Сергей ГармашГамбург (город)Культура
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