Российские туристы все чаще выбирают пляжный отдых в Грузии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские туристы из регионов стали чаще бронировать отдых на пляжных курортах Грузии, сообщает АТОР.
Спрос на путешествия по Грузии в последние годы стабильно рос - ежегодно на 15-30%, и в основном – на экскурсионные программы, говорят туроператоры. Интерес к пляжному отдыху не был высоким, но появление рейсов из российских регионов вызвало активный рост продаж.
Крупные туркомпании сообщают о двукратном увеличении числа забронированных путевок на черноморское побережье Грузии в этом году. Особенно много заявок из Екатеринбурга и Казани. Впрочем, доля пляжных туров пока не превышает трети от объема всех проданных путевок в страну.
Большой популярностью пользуются путешествия, которые начинаются в Тбилиси и заканчиваются в Батуми.
Стоимость туров на неделю на двоих взрослых с вылетом в середине июня из Москвы начинается от 42 тысяч рублей. В эту цену входит перелет, проживание в отеле категории три "звезды" с завтраком и медстраховка.