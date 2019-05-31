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РИА Новости
Туризм

Российские туристы все чаще выбирают пляжный отдых в Грузии

Вчера, 10:03
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВид на Батуми
Вид на Батуми
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские туристы из регионов стали чаще бронировать отдых на пляжных курортах Грузии, сообщает АТОР.
Спрос на путешествия по Грузии в последние годы стабильно рос - ежегодно на 15-30%, и в основном – на экскурсионные программы, говорят туроператоры. Интерес к пляжному отдыху не был высоким, но появление рейсов из российских регионов вызвало активный рост продаж.
Крупные туркомпании сообщают о двукратном увеличении числа забронированных путевок на черноморское побережье Грузии в этом году. Особенно много заявок из Екатеринбурга и Казани. Впрочем, доля пляжных туров пока не превышает трети от объема всех проданных путевок в страну.
Большой популярностью пользуются путешествия, которые начинаются в Тбилиси и заканчиваются в Батуми.
Стоимость туров на неделю на двоих взрослых с вылетом в середине июня из Москвы начинается от 42 тысяч рублей. В эту цену входит перелет, проживание в отеле категории три "звезды" с завтраком и медстраховка.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЕкатеринбургБатумиТбилисиГрузияКазань
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