Российские туристы все чаще выбирают пляжный отдых в Грузии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские туристы из регионов стали чаще бронировать отдых на пляжных курортах Грузии, Российские туристы из регионов стали чаще бронировать отдых на пляжных курортах Грузии, сообщает АТОР.

Спрос на путешествия по Грузии в последние годы стабильно рос - ежегодно на 15-30%, и в основном – на экскурсионные программы, говорят туроператоры. Интерес к пляжному отдыху не был высоким, но появление рейсов из российских регионов вызвало активный рост продаж.

Крупные туркомпании сообщают о двукратном увеличении числа забронированных путевок на черноморское побережье Грузии в этом году. Особенно много заявок из Екатеринбурга и Казани. Впрочем, доля пляжных туров пока не превышает трети от объема всех проданных путевок в страну.

Большой популярностью пользуются путешествия, которые начинаются в Тбилиси и заканчиваются в Батуми.