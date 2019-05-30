Гендиректора "дочки" Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Руководство Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) сменят после жалоб трудового коллектива президенту России Владимиру Путину, рассказали журналистам в "Ростехе".

Сотрудники Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.

"Руководство ЦНИИ ЭИСУ будет сменено", - сообщили в госкорпорации.

В госкорпорации рассказали, что на следующей неделе задолженность по зарплате перед трудовым коллективом будет погашена, а весь персонал, задействованный в выполнении работ по заключенным государственным контрактам, будет сохранен.