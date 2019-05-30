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РИА Новости

Гендиректора "дочки" Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

Вчера, 21:24
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Руководство Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) сменят после жалоб трудового коллектива президенту России Владимиру Путину, рассказали журналистам в "Ростехе".
Сотрудники Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
"Руководство ЦНИИ ЭИСУ будет сменено", - сообщили в госкорпорации.
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В госкорпорации рассказали, что на следующей неделе задолженность по зарплате перед трудовым коллективом будет погашена, а весь персонал, задействованный в выполнении работ по заключенным государственным контрактам, будет сохранен.
В "Ростехе" добавили, что разбираются в сложившейся ситуации, анализируют действия руководства института и готовы принять меры реагирования, если они потребуется.
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РостехРоссияЭкономика
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