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РИА Новости
Новости Подмосковья

Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2019 году установят 250 игровых площадок

Вчера, 21:04
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© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве
Детская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Программа по установке детских площадок действует в регионе с 2013 года.
В текущем году в Московской области появятся 250 новых детских площадок. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"В этом году мы поставим порядка 250 больших площадок, это очень востребованная программа", — подчеркнул глава региона.
По его словам, эта программа стала настолько популярной, что она коснется не только городов, но и небольших населенных пунктов.
Отмечается, что это будут большие многофункциональные объекты со спортивным ядром, куда добавят тренажеры для молодежи и старшего поколения.
"Жители сами выбрали набор тренажеров, игровые комплексы. Люди старшего поколения тоже попросили для себя несколько тренажеров. Все эти работы будут выполнены до 1 августа", — рассказала глава городского округа Чехов Марина Кононова.
Воробьев напомнил главам муниципалитетов о том, что необходимо следить за состоянием площадок, поскольку погода в регионе экстремальная, на состояние покрытия влияют снег и лед. Он обратил внимание на просьбу областных жителей своевременно подметать снег, чтобы избежать образования наледи.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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