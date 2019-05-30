Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2019 году установят 250 игровых площадок

В текущем году в Московской области появятся 250 новых детских площадок. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"В этом году мы поставим порядка 250 больших площадок, это очень востребованная программа", — подчеркнул глава региона.
По его словам, эта программа стала настолько популярной, что она коснется не только городов, но и небольших населенных пунктов.
Отмечается, что это будут большие многофункциональные объекты со спортивным ядром, куда добавят тренажеры для молодежи и старшего поколения.
"Жители сами выбрали набор тренажеров, игровые комплексы. Люди старшего поколения тоже попросили для себя несколько тренажеров. Все эти работы будут выполнены до 1 августа", — рассказала глава городского округа Чехов Марина Кононова.
Воробьев напомнил главам муниципалитетов о том, что необходимо следить за состоянием площадок, поскольку погода в регионе экстремальная, на состояние покрытия влияют снег и лед. Он обратил внимание на просьбу областных жителей своевременно подметать снег, чтобы избежать образования наледи.