Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2019 году установят 250 игровых площадок

Программа по установке детских площадок действует в регионе с 2013 года.

Детская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве

В текущем году в Московской области появятся 250 новых детских площадок. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В этом году мы поставим порядка 250 больших площадок, это очень востребованная программа", — подчеркнул глава региона.

По его словам, эта программа стала настолько популярной, что она коснется не только городов, но и небольших населенных пунктов.

Отмечается, что это будут большие многофункциональные объекты со спортивным ядром, куда добавят тренажеры для молодежи и старшего поколения.

"Жители сами выбрали набор тренажеров, игровые комплексы. Люди старшего поколения тоже попросили для себя несколько тренажеров. Все эти работы будут выполнены до 1 августа", — рассказала глава городского округа Чехов Марина Кононова.