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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Руслан КривобокДети рисуют пальчиковыми красками
Дети рисуют пальчиковыми красками
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре. Десятки белых ромашек, которые 1 июня жители города смогут купить за символическую сумму, маленькие пациенты сделали своими руками. Так сотрудники учреждения хотят привлечь внимание общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил телеканал "360".
В Елизаветинском хосписе дети могут получать помощь бесплатно. Лечебное учреждение существует в основном на добровольные пожертвования.
На урок доброты пришла Вероника Волкова, у нее детский церебральный паралич, и создание поделок дается ей непросто. До четырех лет девочка совсем не говорила и не могла самостоятельно встать с кровати. Врачи не давали положительных прогнозов, но мама Вероники – Анастасия – продолжала водить дочку на лечебные процедуры.
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"После четырех лет мы научились переворачиваться сначала на бок, потом на живот, потом она неправильно, но ползает. Мы с ней играем", – рассказала она. А сейчас Веронике удалось самостоятельно сделать цветок – ромашку.
"Эти цветочки будут раздаваться жителям города, прохожим для того, чтобы каждый смог принять участие в благотворительной акции и пожертвовать какую-то сумму. Пускай это будет небольшая сумма. Такой маленький вклад, он будет вложен в такое большое дело", – отметила Светлана Исаева, психолог Елизаветинского хосписа.
В настоящее время хоспису нужны система для централизованной подачи кислорода и инфузионный насос для сосудов. Они крайне необходимы для паллиативной помощи детям. Общая стоимость оборудования – 400 тысяч рублей.
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