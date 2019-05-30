В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре. Десятки белых ромашек, которые 1 июня жители города смогут купить за символическую сумму, маленькие пациенты сделали своими руками. Так сотрудники учреждения хотят привлечь внимание общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил телеканал Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре. Десятки белых ромашек, которые 1 июня жители города смогут купить за символическую сумму, маленькие пациенты сделали своими руками. Так сотрудники учреждения хотят привлечь внимание общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил телеканал "360"

В Елизаветинском хосписе дети могут получать помощь бесплатно. Лечебное учреждение существует в основном на добровольные пожертвования.

На урок доброты пришла Вероника Волкова, у нее детский церебральный паралич, и создание поделок дается ей непросто. До четырех лет девочка совсем не говорила и не могла самостоятельно встать с кровати. Врачи не давали положительных прогнозов, но мама Вероники – Анастасия – продолжала водить дочку на лечебные процедуры.

"После четырех лет мы научились переворачиваться сначала на бок, потом на живот, потом она неправильно, но ползает. Мы с ней играем", – рассказала она. А сейчас Веронике удалось самостоятельно сделать цветок – ромашку.

"Эти цветочки будут раздаваться жителям города, прохожим для того, чтобы каждый смог принять участие в благотворительной акции и пожертвовать какую-то сумму. Пускай это будет небольшая сумма. Такой маленький вклад, он будет вложен в такое большое дело", – отметила Светлана Исаева, психолог Елизаветинского хосписа.