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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 511 миллиардов рублей получило Подмосковье в 2018 году

Вчера, 20:07
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Проект закона об исполнении бюджета Подмосковья за 2018 год был рассмотрен в четверг в Мособлдуме. Согласно документу суммарный доход региона составил 511,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тараса Ефимова, в бюджет региона поступили дополнительные средства как по налоговым, так и по неналоговым доходам.
"У нас 2% превышение доходной части. Это позволило, в том числе, снизить планируемый дефицит бюджета более чем на 60 миллионов рублей", – отметил Тарас Ефимов.
Более 406 миллионов рублей составили фактические расходы регионального бюджета за 2018 год по средствам, выделенным из резервного фонда правительства. На ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выделили более 25 миллионов рублей.
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Из бюджетных средств Дорожного фонда Московской области за 2018 год было потрачено почти 62 миллиарда рублей.
Также из бюджета региона в прошлом году выделили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов Подмосковья. Кроме этого, были выделены средства для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями всероссийского конкурса.
Расходы Московской области в 2018 году составили 540,4 миллиарда рублей с дефицитом в сумме 28,9 миллиарда рублей. Фактический объем государственного долга на 1 января 2019 года составил 128,8 миллиарда рублей.
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