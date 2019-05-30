Более 511 миллиардов рублей получило Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Проект закона об исполнении бюджета Подмосковья за 2018 год был рассмотрен в четверг в Мособлдуме. Согласно документу суммарный доход региона составил 511,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал Проект закона об исполнении бюджета Подмосковья за 2018 год был рассмотрен в четверг в Мособлдуме. Согласно документу суммарный доход региона составил 511,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360"

По словам председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тараса Ефимова, в бюджет региона поступили дополнительные средства как по налоговым, так и по неналоговым доходам.

"У нас 2% превышение доходной части. Это позволило, в том числе, снизить планируемый дефицит бюджета более чем на 60 миллионов рублей", – отметил Тарас Ефимов.

Более 406 миллионов рублей составили фактические расходы регионального бюджета за 2018 год по средствам, выделенным из резервного фонда правительства. На ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выделили более 25 миллионов рублей.

Из бюджетных средств Дорожного фонда Московской области за 2018 год было потрачено почти 62 миллиарда рублей.

Также из бюджета региона в прошлом году выделили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов Подмосковья. Кроме этого, были выделены средства для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями всероссийского конкурса.