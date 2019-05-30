Открылась первая православная школа родителей для усыновления больных детей

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Первая в России православная школа приемных родителей, в которой делается акцент на подготовку принятия в семью детей-инвалидов, открылась в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

"Это первая православная школа приемных родителей, в которой делается акцент на том, чтобы готовить будущих потенциальных опекунов и приемных родителей к принятию в семью детей с инвалидностью", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы Виктория Кравцова. Она уточнила, что также на данный момент это вторая в стране православная школа приемных родителей. Первая была открыта в 2011 году православной службой помощи "Милосердие" и Марфо-Мариинской обителью. За восемь лет ее окончили 448 человек, 122 ребенка были устроены в семьи.

В новой школе, которая получила название "Умиление", тренинги, групповые и индивидуальные занятия будут проводить психологи, социальные работники, юристы, врачи и священники, многие из которых, по данным синодального отдела, сами являются приемными родителями. На регулярных занятиях в течение двух месяцев слушатели будут изучать потребности приемного ребенка, структуру семейных ролей, этапы адаптации, медицинские аспекты ухода за ребенком, основы законодательства и взаимодействия с органами опеки. По окончании занятий они получат заключение, на основании которого органы опеки предоставят возможность взять ребенка из детского дома.

Новая школа получила государственную лицензию, а ее программа была утверждена комитетом социальной политики Санкт-Петербурга. Восемь потенциальных родителей в школе уже приступили к занятиям.

"Количество сирот в нашей стране уменьшается, но десятки тысяч детей еще находятся в детских домах. И самое печальное, количество детей-инвалидов практически не меняется: их крайне редко берут в приемные семьи. Мы создали школу приемных родителей для того, чтобы помочь детям-сиротам, детям с инвалидностью и тем людям, которые хотят быть родителями этих детей, но не знают, как это сделать", – сказал руководитель школы и православного приюта семейного типа "Умиление", отец девяти приемных детей с инвалидностью священник Феодосий Амбарцумов.

Как уточнили в синодальном отделе, в основе нового проекта лежит опыт работы по-своему уникального церковного приюта семейного типа "Умиление", работающего в Вырице. Этот проект объединяет под одной крышей четыре семьи, которые взяли под опеку из государственных интернатов 15 детей-инвалидов. Приемными родителями стали волонтеры, которые долгое время посещали детские дома и интернаты и в итоге решились на то, чтобы принять детей с инвалидностью в семью.

"В новой школе приемных родителей, кроме обязательной программы по подготовке приемных родителей, будут проходить специальные занятия о воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Для потенциальных опекунов будут организованы выездные тренинги и мастер-классы в приют семейного типа "Умиление", слушатели школы смогут пообщаться с детьми и опекунами и познакомиться с особенностями их жизни", - отмечается в пресс-релизе.