Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T20:02Z
https://ria.ru/20190530/1555126695.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151907/41/1519074189_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_03e071c5c096f58eff9c6084146b3302.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Открылась первая православная школа родителей для усыновления больных детей

Вчера, 20:02
331
© Depositphotos / zenstockРебенок с фигуркой семьи в руках
Ребенок с фигуркой семьи в руках
© Depositphotos / zenstock
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Первая в России православная школа приемных родителей, в которой делается акцент на подготовку принятия в семью детей-инвалидов, открылась в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Это первая православная школа приемных родителей, в которой делается акцент на том, чтобы готовить будущих потенциальных опекунов и приемных родителей к принятию в семью детей с инвалидностью", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы Виктория Кравцова. Она уточнила, что также на данный момент это вторая в стране православная школа приемных родителей. Первая была открыта в 2011 году православной службой помощи "Милосердие" и Марфо-Мариинской обителью. За восемь лет ее окончили 448 человек, 122 ребенка были устроены в семьи.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению
23 мая, 15:38
Священники и сестры милосердия будут помогать пациентам московских больниц
В новой школе, которая получила название "Умиление", тренинги, групповые и индивидуальные занятия будут проводить психологи, социальные работники, юристы, врачи и священники, многие из которых, по данным синодального отдела, сами являются приемными родителями. На регулярных занятиях в течение двух месяцев слушатели будут изучать потребности приемного ребенка, структуру семейных ролей, этапы адаптации, медицинские аспекты ухода за ребенком, основы законодательства и взаимодействия с органами опеки. По окончании занятий они получат заключение, на основании которого органы опеки предоставят возможность взять ребенка из детского дома.
Новая школа получила государственную лицензию, а ее программа была утверждена комитетом социальной политики Санкт-Петербурга. Восемь потенциальных родителей в школе уже приступили к занятиям.
"Количество сирот в нашей стране уменьшается, но десятки тысяч детей еще находятся в детских домах. И самое печальное, количество детей-инвалидов практически не меняется: их крайне редко берут в приемные семьи. Мы создали школу приемных родителей для того, чтобы помочь детям-сиротам, детям с инвалидностью и тем людям, которые хотят быть родителями этих детей, но не знают, как это сделать", – сказал руководитель школы и православного приюта семейного типа "Умиление", отец девяти приемных детей с инвалидностью священник Феодосий Амбарцумов.
Как уточнили в синодальном отделе, в основе нового проекта лежит опыт работы по-своему уникального церковного приюта семейного типа "Умиление", работающего в Вырице. Этот проект объединяет под одной крышей четыре семьи, которые взяли под опеку из государственных интернатов 15 детей-инвалидов. Приемными родителями стали волонтеры, которые долгое время посещали детские дома и интернаты и в итоге решились на то, чтобы принять детей с инвалидностью в семью.
Настя со своими картинами
5 февраля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Бухта спасения": как сестры милосердия дают новую жизнь больным ВИЧ
"В новой школе приемных родителей, кроме обязательной программы по подготовке приемных родителей, будут проходить специальные занятия о воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Для потенциальных опекунов будут организованы выездные тренинги и мастер-классы в приют семейного типа "Умиление", слушатели школы смогут пообщаться с детьми и опекунами и познакомиться с особенностями их жизни", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, специалисты центра планируют сопровождать приемные семьи и после завершения программы обучения. Материальную помощь таким семьям будет оказывать православный благотворительный фонд "Детская православная миссия имени преподобного Серафима Вырицкого".
400004
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Сотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы Милосердие во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018
РПЦ: взаимодействие священников и больниц в регламентации уже не нуждается
РИА
Новости
Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р
"Роскосмос" завершил работу российского космического телескопа "Спектр-Р"
В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова
Все данные о живущих в плохих условиях детях проверяют, заявила Кузнецова
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Легойда: посредничество Кипрского архиепископа говорит о бессилии Фанара
Внеочередное заседание Священного Синода РПЦ. 15 сентября 2018
Синод РПЦ назначил нового патриаршего экзарха в Западной Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии
Хиллари Клинтон
СМИ: Клинтон и ее дочь создадут продюсерскую компанию для "кино о женщинах"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала ситуацию с жильем для детей-сирот
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
Путин призвал укреплять престиж отцовства и материнства
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
"Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния