Аэрофлот объявил финрезультаты по МСФО за I квартал 2019 года

МОСКВА, 30 мая - ПАО "Аэрофлот" Группа "Аэрофлот" (далее "Группа", тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за три месяца 2019 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".

Ключевые финансовые результаты Группы "Аэрофлот" за 1 квартал 2019 года:

· Выручка увеличилась на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 138 041 млн руб.;

· Показатель EBITDA составил 21 333 млн руб.;

· Чистый убыток составил 15 746 млн руб.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", прокомментировал:

"В первом квартале 2019 года Группа "Аэрофлот" продолжила развиваться в соответствии с утвержденной Стратегией и перевезла 12,8 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост пассажиропотока при положительной динамике доходных ставок позволил увеличить выручку на 23,3%, до 138,0 млрд руб.

Рыночные факторы, в том числе валютный и топливный, оставались значимыми для динамики результатов при их сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года по-прежнему оказал рост расходов на авиационное топливо. Общие расходы на топливо по Группе увеличились на 9,7 млрд руб. или на 28,4%, в том числе за счет роста его стоимости на 10,2% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года. Более высокая стоимость керосина в отчетном периоде несмотря на снижение нефти марки Brent на 5,4% объясняется ослаблением курса рубля против доллара США на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удельные операционные расходы на кресло-километр увеличились на 6,4%, что помимо указанного топливного фактора, также связано с курсовым эффектом.

Необходимо отметить, что с 2019 года в связи введением в действие стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда", который заменяет положения МСФО (IAS) 17, меняется представление ряда показателей консолидированной отчетности. Согласно стандарту, Группа признала в финансовой отчетности активы и обязательства в отношении всех договоров аренды воздушных судов, в том числе в отношении тех, которые ранее классифицировались как воздушные суда в операционном лизинге. Изменение в учете повлияло на показатели бухгалтерского баланса, в том числе на размер активов и обязательств, а также на ряд статей в отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных средств. Выбор полного ретроспективного метода для перехода на новый стандарт и работа, проведенная по его внедрению, должны позволить минимизировать влияние перехода на показатели рентабельности и их волатильность в будущем.

Зимний сезон навигации является наиболее сложным для отрасли, поскольку авиакомпании продолжают нести фиксированные затраты при пониженном спросе в силу ярко выраженной сезонности пассажиропотоков. Сезонность, дополненная сохраняющимся влиянием топливного и усилившимся влиянием валютного факторов, объясняет чистый убыток отчетного периода в размере 15 746 млн руб.

Впереди основная часть года, в том числе высокий сезон, на результаты которого в значительной степени может повлиять стоимость керосина, которая с одной стороны остается на высоком уровне, а с другой показывает относительную стабилизацию по сравнению с предыдущими месяцами. Менеджмент Компании намерен продолжать активное управление доходами и строгий контроль над расходами в течение всего года для нейтрализации давления макроэкономических факторов".

В 1 квартале 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 12,8 млн пассажиров, что на 16,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года.

Выручка Группы "Аэрофлот" в 1 квартале 2019 года увеличилась на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 138 041 млн руб.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 113 391 млн руб., что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя оказало влияние увеличение доходных ставок как на внутренних, так и на международных линиях. Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 1,3%, до 5 864 млн руб.

Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 10,5%, до 4 173 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 3,7%.

Прочая выручка увеличилась на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 613 млн руб., что в том числе обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программам премирования пассажиров.

Переход на МСФО 16

С января 2019 года в учетную политику Группы по учету договоров аренды были внесены изменения для приведения ее в соответствие с МСФО (IFRS) 16 "Аренда", который заменяет положения МСФО (IAS) 17 "Аренда" и интерпретаций, относящихся к договорам аренды.

Новый стандарт определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В соответствии с этим МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной или финансовой, как это предусматривалось МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель учета операций аренды для арендаторов. Согласно данной модели Группа признает в финансовой отчетности активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной, и учитывает амортизацию признанного актива в форме права пользования объектами аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в составе прибылей или убытков периода.

При переходе на новый стандарт Группа приняла решение применять полный ретроспективный подход для пересчета сравнительных показателей каждого отчетного периода. Активы в форме права пользования объектов аренды и соответствующие им обязательства и финансовые активы были оценены при переходе так, как если бы новые правила применялись всегда. Таким образом, сравнительные показатели консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупном доходе и о движении денежных средств были пересчитаны в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 16.

Операционные расходы в 1 квартале 2019 года увеличились на 25,0% и составили 143 940 млн руб., что преимущественно связано с ростом объема операций, в частности выставленные емкости увеличились на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на авиационное топливо увеличились на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 43 700 млн руб. Рост расходов обусловлен повышением средних цен на авиатопливо в рублях на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне динамики стоимости нефти, а также увеличением объема перевозок и налета часов.

Операционные расходы, за исключением расходов на авиационное топливо, увеличились на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 100 240 млн руб.

Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 28 871 млн руб., увеличившись на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет роста объемов перевозок и увеличения аэропортовых сборов. Дополнительное влияние на данную статью расходов оказал рост объема услуг сторонних организаций по обслуживанию рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево после перевода внутренних рейсов в новый Терминал B.

Расходы на амортизацию и таможенные пошлины увеличились на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 27 232 млн руб. Рост данной статьи расходов обусловлен увеличением парка воздушных судов Группы в течение 12 месяцев. Расходы на амортизацию после внедрения стандарта МСФО (IFRS) 16 становятся одной из наиболее значимых статей операционных расходов в связи с учетом всех воздушных судов на балансе.

Расходы на оплату труда увеличились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22 579 млн руб., что объясняется прежде всего увеличением штатной численности персонала по сравнению с 31 марта 2018 года для обеспечения развития Группы.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6 669 млн руб. Группа продолжает строгий контроль над непроизводственными расходами.

Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6 174 млн руб. Влияние на данную статью расходов оказало увеличение объемов работ по техническому обслуживанию в связи с ростом налета и программы полетов, а также девальвация рубля.

Расходы по аренде составили 1 179 млн руб. и включают расходы по краткосрочной аренде, переменным арендным платежам и аренде объектов с низкой стоимостью, которые в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16 не признаются в качестве обязательств и активов Группы на балансе.

Прочие расходы увеличились на 22,5%, до 7 537 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате влияния вышеуказанных факторов показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) составил 21 333 млн руб.

Финансовые доходы в 1 квартале 2019 года снизились на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 506 млн руб., что связано с уменьшением прибыли от курсовых разниц.

Финансовые расходы увеличились на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 547 млн руб., что в основном связано с ростом парка воздушных судов.

Убыток от реализации результата хеджирования составил 1 017 млн руб. и обусловлен реализованным результатом хеджирования выручки в долларах США лизинговыми обязательствами в той же валюте. Снижение данной статьи расходов связано с динамикой валютного курса в течение первого квартала 2019 года.

Чистый убыток Группы "Аэрофлот" в 1 квартале 2019 года составил 15 746 млн руб.

В результате изменений в учетной политике, связанных с вступлением в силу стандарта МСФО (IFRS) 16, обязательства по аренде увеличились в основном на приведенную сумму обязательств по договорам аренды, ранее классифицированным как договоры операционного лизинга. Ранее будущие платежи по данным договорам не классифицировались в качестве обязательств и не отражались в бухгалтерском балансе, при этом текущие платежи по договорам, относимым к соответствующему периоду учитывались в составе отчета о прибылях и убытках. Таким образом, изменение объема долга по стандарту МСФО (IFRS) 16 против ранее использованного подхода является учетным ("бумажным") изменением, не связанным с реальным увеличением обязательств Компании или изменением ее финансового положения. Бизнес-модель Группы и ее договорные обязательства не претерпели изменений.

Общий долг, отраженный на балансе Группы в соответствии с МСФО 16, по состоянию на 31 марта 2019 года снизился на 2,9% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года и составил 646 349 млн руб. Снижение долговой нагрузки связано преимущественно с переоценкой обязательств по аренде вследствие укрепления курса рубля к доллару США на 31 марта 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года.