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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда: посредничество Кипрского архиепископа говорит о бессилии Фанара

Вчера, 18:27
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
© Sputnik / Виктор Толочко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Стремление архиепископа Кипрского Хризостома урегулировать украинский вопрос свидетельствует о неспособности Константинопольского патриарха разрешить эту ситуацию, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Нам известно, что архиепископ Хризостом прилагает определенные усилия с целью улучшения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха разрешить сложную украинскую ситуацию , которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара (резиденция Константинопольского патриарха - ред.)", - сказал он журналистам.
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Легойда напомнил, что Русская православная церковь многократно подчеркивала необходимость "всеправославного" решения украинского вопроса, который, по его оценке, сложно урегулировать в одностороннем порядке. Он добавил, что действия Кипрской церкви по урегулированию ситуации можно рассматривать, "в том числе и в русле" этих предложений РПЦ.
Ранее архиепископ Кипрский Хризостом нанес посреднические визиты в поместные Церкви, в ходе которых обсуждались действия Константинополя по дарованию "автокефалии" раскольническим структурам на Украине. После встреч с патриархами Сербским Иринеем и Болгарским Неофитом он встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом. По данным греческого церковного сайта "Ромфея", в ходе встречи Хризостом заявил, что "руководящим принципом наших действий должно быть тщательное соблюдение интересов Церкви" и возникшие проблемы нужно решать "с мужеством, верой и оптимизмом".
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Религия и мировоззрениерелигия
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