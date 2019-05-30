Легойда: посредничество Кипрского архиепископа говорит о бессилии Фанара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Стремление архиепископа Кипрского Хризостома урегулировать украинский вопрос свидетельствует о неспособности Константинопольского патриарха разрешить эту ситуацию, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Нам известно, что архиепископ Хризостом прилагает определенные усилия с целью улучшения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха разрешить сложную украинскую ситуацию , которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара (резиденция Константинопольского патриарха - ред.)", - сказал он журналистам.
Легойда напомнил, что Русская православная церковь многократно подчеркивала необходимость "всеправославного" решения украинского вопроса, который, по его оценке, сложно урегулировать в одностороннем порядке. Он добавил, что действия Кипрской церкви по урегулированию ситуации можно рассматривать, "в том числе и в русле" этих предложений РПЦ.
Ранее архиепископ Кипрский Хризостом нанес посреднические визиты в поместные Церкви, в ходе которых обсуждались действия Константинополя по дарованию "автокефалии" раскольническим структурам на Украине. После встреч с патриархами Сербским Иринеем и Болгарским Неофитом он встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом. По данным греческого церковного сайта "Ромфея", в ходе встречи Хризостом заявил, что "руководящим принципом наших действий должно быть тщательное соблюдение интересов Церкви" и возникшие проблемы нужно решать "с мужеством, верой и оптимизмом".