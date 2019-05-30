В Китае при взрыве газопровода погибли два человека

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва газопровода на сталелитейном заводе города Наньчан восточной китайской провинции Цзянси, говорится в заявлении управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

Взрыв произошел в среду вечером на заводе сталелитейной компании Fangda в районе Циншаньху города Наньчан, однако информация о происшествии была обнародована властями лишь в четверг.

На месте ЧП погиб лишь один человек, все остальные были оперативно госпитализированы, позднее в больнице от полученных ожогов скончался еще один пострадавших, шесть человек находятся в критическом состоянии.