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РИА Новости

В Китае при взрыве газопровода погибли два человека

Вчера, 18:26
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва газопровода на сталелитейном заводе города Наньчан восточной китайской провинции Цзянси, говорится в заявлении управления по чрезвычайным ситуациям провинции.
Взрыв произошел в среду вечером на заводе сталелитейной компании Fangda в районе Циншаньху города Наньчан, однако информация о происшествии была обнародована властями лишь в четверг.
На месте ЧП погиб лишь один человек, все остальные были оперативно госпитализированы, позднее в больнице от полученных ожогов скончался еще один пострадавших, шесть человек находятся в критическом состоянии.
Причина взрыва до сих пор не установлена, ведется расследование.
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