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Новости Подмосковья

В подмосковном Звенигороде в июле построят скейт-парк

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСпортсмен в скейт-парке
Спортсмен в скейт-парке
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Скейт-парк площадью 400 квадратных метров построят в городе Звенигород Московской области, говорится на официальном портале правительства Подмосковья.
"В Звенигороде стартовало строительство скейт-парка площадью 400 квадратных метров. Работы ведутся по государственной программе "Спорт Подмосковья" и будут завершены уже к концу июля 2019 года. Для жителей Звенигорода, которые очень ждут этого события, появится новое пространство, где молодежь сможет активно проводить время и заниматься спортом", - цитирует портал главу Одинцовского городского округа Андрея Иванова.
Отмечается, что спортивную площадку установят в сквере на Советской улице. Скейт-парк будет состоять из шести элементов для выполнения различных трюков. НА площадке можно также кататься на роликах, самокатах и велосипедах BMX.
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