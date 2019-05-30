В подмосковном Звенигороде в июле построят скейт-парк

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Скейт-парк площадью 400 квадратных метров построят в городе Звенигород Московской области, говорится на официальном портале правительства Подмосковья.
"В Звенигороде стартовало строительство скейт-парка площадью 400 квадратных метров. Работы ведутся по государственной программе "Спорт Подмосковья" и будут завершены уже к концу июля 2019 года. Для жителей Звенигорода, которые очень ждут этого события, появится новое пространство, где молодежь сможет активно проводить время и заниматься спортом", - цитирует портал главу Одинцовского городского округа Андрея Иванова.
Отмечается, что спортивную площадку установят в сквере на Советской улице. Скейт-парк будет состоять из шести элементов для выполнения различных трюков. НА площадке можно также кататься на роликах, самокатах и велосипедах BMX.