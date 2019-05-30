В подмосковном Ленинском районе построят ФОК

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке совхоза имени Ленина Ленинского района Московской области построят в конце 2020 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасадов, монтаж оборудования системы водоподготовки бассейнов", - цитирует пресс-служба слова начальника ведомства Артура Гарибяна.