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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Ленинском районе построят ФОК

Вчера, 17:07
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© Фото : Максим Коняев, агентство PR+SportФОК
ФОК
© Фото : Максим Коняев, агентство PR+Sport
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке совхоза имени Ленина Ленинского района Московской области построят в конце 2020 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.
"В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасадов, монтаж оборудования системы водоподготовки бассейнов", - цитирует пресс-служба слова начальника ведомства Артура Гарибяна.
Отмечается, что площадь трехэтажного комплекса составляет 6,79 тысячи квадратных метров. В комплексе будут три бассейна, а также тренажерные залы.
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