В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинские силовики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение, открыли прицельный огонь из 120 миллиметровых минометов по населенному пункту Донецкий на северо-западе ЛНР.

"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получил мирный житель – мужчина 1975 года рождения", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что огонь велся из района населенного пункта Новотошковское, с позиций 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины.

"Факт обстрела населенных пунктов и ранения мирного жителя задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командира бригады", - сообщил начальник пресс-службы.

Он призвал международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство по данному факту.