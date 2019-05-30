В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, украинские силовики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение, открыли прицельный огонь из 120 миллиметровых минометов по населенному пункту Донецкий на северо-западе ЛНР.
"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получил мирный житель – мужчина 1975 года рождения", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что огонь велся из района населенного пункта Новотошковское, с позиций 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины.
"Факт обстрела населенных пунктов и ранения мирного жителя задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командира бригады", - сообщил начальник пресс-службы.
Он призвал международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство по данному факту.
Главный врач Кировской городской больницы Татьяна Пахомова уточнила, что пострадавший был доставлен к ним в лечебное учреждение, где ему диагностировали контузию головного мозга и осколочные ранения. На данный момент его жизни ничего не угрожает.