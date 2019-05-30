Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч православных храмов на территории России находятся в аварийном и разрушенном состоянии, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда по итогам заседания Священного Синода РПЦ.

"Члены Синода выслушали доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), председателя Патриаршего совета по культуре. Этот доклад был посвящен созданному патриаршим советом по культуре перечню аварийных и руинированных храмов на территории России... Согласно этому реестру чуть больше четырех тысяч храмов России находятся в аварийном и руинированном состоянии", - сказал Легойда журналистам.

Он подчеркнул, что количество таких храмов "ежегодно уменьшаются". Однако их наличие вызывает "тревогу и заботу" РПЦ. Легойда отметил также, что храмы, попавшие в реестр, находятся в различном состоянии, и не все из них предполагается восстановить. "Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены, существуют храмы, которые будут законсервированы", - уточнил Легойда, добавив, что подобные церковные объекты расположены, как правило, в заброшенных населенных пунктах.

Заседание Священного Синода РПЦ прошло в Санкт-Петербурге в четверг. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в пятницу также освятит Воскресенский собор Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге и совершит божественную литургию.