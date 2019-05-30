Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T16:38Z
https://ria.ru/20190530/1555114525.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда

Вчера, 16:35
263
© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч православных храмов на территории России находятся в аварийном и разрушенном состоянии, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда по итогам заседания Священного Синода РПЦ.
"Члены Синода выслушали доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), председателя Патриаршего совета по культуре. Этот доклад был посвящен созданному патриаршим советом по культуре перечню аварийных и руинированных храмов на территории России... Согласно этому реестру чуть больше четырех тысяч храмов России находятся в аварийном и руинированном состоянии", - сказал Легойда журналистам.
Он подчеркнул, что количество таких храмов "ежегодно уменьшаются". Однако их наличие вызывает "тревогу и заботу" РПЦ. Легойда отметил также, что храмы, попавшие в реестр, находятся в различном состоянии, и не все из них предполагается восстановить. "Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены, существуют храмы, которые будут законсервированы", - уточнил Легойда, добавив, что подобные церковные объекты расположены, как правило, в заброшенных населенных пунктах.
Заседание Священного Синода РПЦ прошло в Санкт-Петербурге в четверг. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в пятницу также освятит Воскресенский собор Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге и совершит божественную литургию.
Воскресенский собор был заложен в 1849 году, а в январе 1932 года президиум Московского райсовета Ленинграда ходатайствовал о его сносе. В результате здание было сохранено частично, колокольня взорвана, а церковные реликвии исчезли. Восстановление этого храма началось в 1996 году.
602108
Обсудить 4
Религия и мировоззрениерелигияХрамыНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссия
Рекомендуем
Сотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы Милосердие во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018
РПЦ: взаимодействие священников и больниц в регламентации уже не нуждается
РИА
Новости
Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино
Волков: РПЦ констатирует "непрерывный рост" количества своих храмов
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
Пресс-секретарь патриарха назвал спонсоров строительства храмов в России
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание Международного валютного фонда
Миссия МВФ завершила работу в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве
В Сербском патриархате обеспокоены церковным расколом на Украине
Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур. 18 мая 2019
Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
Федор Конюхов
Конюхов рассказал, какие книги должен прочитать каждый человек
В ОП заявили о готовности поддержать проекты РПЦ по защите прав верующих
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
Фотовыставка о храмах Русского Севера откроется в Москве
Киево-Печерская Лавра в Киеве
Сербский епископ призвал Украину ответить на запрос ООН о гонениях на УПЦ
Внеочередное заседание Священного Синода РПЦ. 15 сентября 2018
Синод РПЦ назначил нового патриаршего экзарха в Западной Европе
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
Лента новостейМолния