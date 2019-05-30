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РИА Новости
Мурманская область

Темп сокращения населения Мурманской области вырос на 26% в 2018 году

Вчера, 16:29
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Темп сокращения числа жителей Мурманской области вырос за последний год почти на треть по сравнению с 2017 годом, из региона уехали около 4,5 тысячи человек, и эту тенденцию необходимо переломить, заявил врио губернатора Андрей Чибис, выступая перед депутатами облдумы с докладом по итогам года.
"У нас потери людей. С конца 80-х огромное количество людей уехало с Севера. Меня шокировало, что почти 4,5 тысячи уехало в 2018-м, это почти на треть больше людей, чем в предыдущем году. Это ключевой сигнал", - сказал Чибис.
Он отметил, что много общался с людьми, изучая ситуацию. По мнению Чибиса, есть много факторов, которые заставляют людей уезжать с Севера, в том числе отсутствие жилищного строительства, высокие цены на жилье и услуги ЖКХ, проблемы в здравоохранении и ряд других.
Город Мурманск
22 мая, 11:11
Мурманские власти разработали план для повышения качества жизни северян
Врио главы региона считает, что задача власти – переломить ситуацию, принять безотлагательные меры для того, чтобы жизнь на Севере стала более привлекательной. Он отметил, что программа по улучшению качества жизни, которую предлагает правительство, предполагает реализацию более 100 шагов – конкретные меры в разных сферах.
В частности, первые 115 миллионов рублей дополнительного финансирования из федерального бюджета регион уже получил на реализацию проектов благоустройства в Коле и Мончегорске в рамках конкурса малых городов и исторических поселений.
"По итогам встречи с министром культуры Владимиром Мединским достигнута договорённость о выделении федеральных средств на завершение ремонта драматического театра уже в 2020 году", - отметил Чибис.
Кроме того, он сообщил о том, что подписано новое соглашение с "Норникелем". Объем инвестиций составит 34,3 миллиарда рублей до 2020 года. Созданы горячие линии по острым вопросам – по проблемам ЖКХ, качества дорог, в здравоохранении.
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