Темп сокращения населения Мурманской области вырос на 26% в 2018 году

МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Темп сокращения числа жителей Мурманской области вырос за последний год почти на треть по сравнению с 2017 годом, из региона уехали около 4,5 тысячи человек, и эту тенденцию необходимо переломить, заявил врио губернатора Андрей Чибис, выступая перед депутатами облдумы с докладом по итогам года.

"У нас потери людей. С конца 80-х огромное количество людей уехало с Севера. Меня шокировало, что почти 4,5 тысячи уехало в 2018-м, это почти на треть больше людей, чем в предыдущем году. Это ключевой сигнал", - сказал Чибис.

Он отметил, что много общался с людьми, изучая ситуацию. По мнению Чибиса, есть много факторов, которые заставляют людей уезжать с Севера, в том числе отсутствие жилищного строительства, высокие цены на жилье и услуги ЖКХ, проблемы в здравоохранении и ряд других.

Врио главы региона считает, что задача власти – переломить ситуацию, принять безотлагательные меры для того, чтобы жизнь на Севере стала более привлекательной. Он отметил, что программа по улучшению качества жизни, которую предлагает правительство, предполагает реализацию более 100 шагов – конкретные меры в разных сферах.

В частности, первые 115 миллионов рублей дополнительного финансирования из федерального бюджета регион уже получил на реализацию проектов благоустройства в Коле и Мончегорске в рамках конкурса малых городов и исторических поселений.

"По итогам встречи с министром культуры Владимиром Мединским достигнута договорённость о выделении федеральных средств на завершение ремонта драматического театра уже в 2020 году", - отметил Чибис.