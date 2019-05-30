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РИА Новости

Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дорожную карту по развитию технологий искусственного интеллекта планируется преобразовать в отдельный федеральный проект, реализация его мероприятий может потребовать до 90 миллиардов рублей за 6 лет, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании у президента РФ по развитию искусственного интеллекта.
"Думаем, что операционализировать, конкретизировать то, о чем говорил Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф – ред.), в конкретном плане мы можем довольно быстро в рамках федерального проекта. Оперативно сформируем дополнительный федеральный проект, приоритизировав расходы. И планируем это сделать не позднее октября 2019 года", - сказал Акимов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
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Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
"Какие мероприятия может включать этот план с общим финансированием, по нашей оценке, в шестилетнем горизонте до 90 миллиардов рублей… Конечно, в первую очередь, это поддержка исследований в области алгоритмов, математических методов, включая поддержку лидирующих исследовательских центров", - добавил вице-премьер.
Он считает необходимым создавать благоприятную почву для развития и тиражирования технологий, субсидировать их пилотные внедрения. "Поэтому мы выделим ведущим компаниям ресурсы для создания прототипов применения искусственного интеллекта, создав основу для будущих внедрений", - сказал вице-премьер.
Он также обратил внимание на необходимость внедрения в образовании курсов по технологиям искусственного интеллекта. "Мы говорим не просто о подготовке кадров. Мы говорим о смене управленческой и отчасти инженерной культуры. В перспективе все специальности, связанные с принятием решений, потребуют компетенций в сфере искусственного интеллекта, и предстоит вместе с министерством образования и науки и министерством просвещения существенно поработать над образовательными стандартами", - сказал Акимов.
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