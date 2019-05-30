ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем спецсредств сдерживания в отношении авиадебоширов.

Автором законопроекта выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).

Законопроектом предлагается предоставить командиру воздушного судна право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности о пресечении с использованием специальных средств сдерживания противоправных действий лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна.

Отмечается, что перечень данных средств, а также правила их применения должны быть установлены правительством РФ.

Принятие данного законопроекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна и предотвращать нанесение вреда жизни или здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, а также угрозу безопасности полета", - отмечает автор инициативы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нередки случаи, когда агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете создает угрозу безопасности окружающим людям.