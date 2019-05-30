Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:54Z
https://ria.ru/20190530/1555111300.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_cdc252df20f26a1ae4d357d1979c618f.jpg
РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов

Вчера, 15:54
262
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем спецсредств сдерживания в отношении авиадебоширов.
Автором законопроекта выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).
Законопроектом предлагается предоставить командиру воздушного судна право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности о пресечении с использованием специальных средств сдерживания противоправных действий лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна.
Отмечается, что перечень данных средств, а также правила их применения должны быть установлены правительством РФ.
Здание Московского аэропорта Домодедово
23 мая, 18:54
В Домодедово подтвердили смерть авиадебошира с рейса Москва — Симферополь
Принятие данного законопроекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна и предотвращать нанесение вреда жизни или здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, а также угрозу безопасности полета", - отмечает автор инициативы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нередки случаи, когда агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете создает угрозу безопасности окружающим людям.
"В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы. Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания", - сказал он, подчеркнув необходимость "лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету".
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
15 мая, 16:44
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
500000
Обсудить 0
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
РИА
Новости
Виды Венеции
Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
Ливень в Москве. 30 мая 2019
Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
Руководителя московского управления на транспорте СК задержали за взятку
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
Чашка кофе
Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Лабораторные исследования
Ученые нашли, как улучшить изготовление аналога человеческой кожи
В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
Лента новостейМолния