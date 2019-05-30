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РИА Новости

Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ по процентной политике, опорное заседание которого пройдет 14 июня, традиционно рассмотрит весь набор статистических данных и примет соответствующее решение по ключевой ставке, сейчас о нем говорить преждевременно, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы 14 июня будем встречаться на совете директоров по этому вопросу, это опорное заседание совета директоров. Мы будем внимательно анализировать поступившие новые данные по росту экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям и рынку труда. Весь тот набор показателей, который мы обычно рассматриваем", - сказала Набиуллина.
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По её словам, регулятор на опорном заседании уточнит прогноз макроэкономических параметров.
"Тогда будем принимать это решение (в отношении ключевой ставки - ред.), сейчас преждевременно об этом говорить. Я напомню, что по итогам прошлого заседания мы посчитали возможным перейти к снижению ставки во втором-третьем квартале", - подчеркнула глава ЦБ.
Она также отметила, что данные за первый квартал показали достаточно слабый экономический рост, а будущий рост ВВП будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться средства на нацпроекты.
В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ отмечалось, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года.
На минувшей неделе глава ЦБ говорила, что пик инфляции в этом году составил 5,3% и был ниже, чем ожидал ЦБ, а месячные темпы роста инфляции уже опустились до соответствующих цели регулятора в 4%. Ограничить рост инфляции, по ее словам, помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году. ЦБ ожидает возвращения инфляции к целевому уровню в начале 2020 года.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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