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РИА Новости

Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе
Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Попытки США каким-то образом вмешаться в предстоящие региональные выборы в Крыму не дадут никакого результата, в регионе сложилась стабильная политическая ситуация, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. По его словам, предстоящие в России 8 сентября выборы также представляют интерес для США, "особенно их интересует Москва, Санкт-Петербург и Крым".
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"Никакие планы и стратегии США насчет Крыма не представляют политической перспективы. Политическая ситуация в Крыму стабильная. Крым в политическом смысле абсолютно монолитен. Российский Крым подводит сегодня итоги пятилетней работы и строит планы на грядущую пятилетку. Сегодня это действительно тысячи свершений, которые касаются как отдельных населенных пунктов, так и носят общереспубликанский характер", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, властей США в крымском вопросе ждет разочарование.
"Я бы посоветовал властям США деньги, которые они тратят на финансирование антироссийских мероприятий, лучше направить на решение проблем своих граждан. Уверен, там огромное количество людей нуждается в помощи государства, поэтому не стоит тратиться на то, что точно не принесет никакого результата", - сказал вице-спикер.
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