Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе. Архивное фото

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Попытки США каким-то образом вмешаться в предстоящие региональные выборы в Крыму не дадут никакого результата, в регионе сложилась стабильная политическая ситуация, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. По его словам, предстоящие в России 8 сентября выборы также представляют интерес для США, "особенно их интересует Москва, Санкт-Петербург и Крым".

"Никакие планы и стратегии США насчет Крыма не представляют политической перспективы. Политическая ситуация в Крыму стабильная. Крым в политическом смысле абсолютно монолитен. Российский Крым подводит сегодня итоги пятилетней работы и строит планы на грядущую пятилетку. Сегодня это действительно тысячи свершений, которые касаются как отдельных населенных пунктов, так и носят общереспубликанский характер", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, властей США в крымском вопросе ждет разочарование.