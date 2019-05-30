Япония готова развивать связи с Камчаткой

"В этом году я ожидаю много программ по развитию наших международных связей. Во-первых, в августе этого года на Камчатке будет проведена встреча мэров городов России и Японии, во-вторых, планируется визит делегации японских парламентариев. Они посетят Камчатку в конце августа. Также мы планируем вновь провести Дни японской культуры на Камчатке, они включают в себя не только кинофестиваль, но и программу по ознакомлению с нашей культурой", - сказал генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура на встрече с первым вице-губернатором края Ириной Унтиловой.