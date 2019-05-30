Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:16Z
https://ria.ru/20190530/1555109226.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154878/62/1548786275_0:0:1617:910_1036x0_80_0_0_4dbbb113ead4e7b7d9497c6f218ddef9.jpg
РИА Новости
Камчатский край

Япония готова развивать связи с Камчаткой

Вчера, 15:16
48
© РИА Новости / Алексей ФилипповПобережье Тихого океана в Камчатском крае
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Мэры городов Японии соберутся в августе 2019 года на Камчатке, а в октябре - в Петропавловске-Камчатском пройдут Дни японской культуры; мероприятия состоятся в рамках развития международных отношений; сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что Япония рассматривает туризм и культурный обмен важными направлениями сотрудничества с Камчаткой.

"В этом году я ожидаю много программ по развитию наших международных связей. Во-первых, в августе этого года на Камчатке будет проведена встреча мэров городов России и Японии, во-вторых, планируется визит делегации японских парламентариев. Они посетят Камчатку в конце августа. Также мы планируем вновь провести Дни японской культуры на Камчатке, они включают в себя не только кинофестиваль, но и программу по ознакомлению с нашей культурой", - сказал генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура на встрече с первым вице-губернатором края Ириной Унтиловой.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что Дни японской культуры проходят на Камчатке с 1996 года.
"Мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет направлено на развитие двух территорий. Несомненно, мы окажем всю необходимую поддержку в реализации тех проектов, которые озвучил Коитиро Накамура", – отметила в свою очередь Ирина Унтилова.
100001
Камчатский крайОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
РИА
Новости
На западе Камчатки готовятся к возведению культурно-спортивного комплекса
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
ФОК
В подмосковном Ленинском районе построят ФОК
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии оценил переговоры в формате "2+2" с Россией
Российские рубли
Ежемесячные выплаты поморским ветеранам увеличат с октября 2019 года
Аэрофлот объявил финрезультаты по МСФО за I квартал 2019 года
Города России. Архангельск
Поморские депутаты приняли закон о комплексной жилой застройке
Дом правительства Московской области
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
Алексей Текслер
Глава Челябинской области обозначил задачи создаваемого минпрома
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на Спасской башне в Москве
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии надеется откровенно обсудить с Лавровым мирный договор
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния