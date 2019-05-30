Япония готова развивать связи с Камчаткой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Мэры городов Японии соберутся в августе 2019 года на Камчатке, а в октябре - в Петропавловске-Камчатском пройдут Дни японской культуры; мероприятия состоятся в рамках развития международных отношений; сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что Япония рассматривает туризм и культурный обмен важными направлениями сотрудничества с Камчаткой.
"В этом году я ожидаю много программ по развитию наших международных связей. Во-первых, в августе этого года на Камчатке будет проведена встреча мэров городов России и Японии, во-вторых, планируется визит делегации японских парламентариев. Они посетят Камчатку в конце августа. Также мы планируем вновь провести Дни японской культуры на Камчатке, они включают в себя не только кинофестиваль, но и программу по ознакомлению с нашей культурой", - сказал генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура на встрече с первым вице-губернатором края Ириной Унтиловой.
В пресс-службе краевого правительства напомнили, что Дни японской культуры проходят на Камчатке с 1996 года.
"Мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет направлено на развитие двух территорий. Несомненно, мы окажем всю необходимую поддержку в реализации тех проектов, которые озвучил Коитиро Накамура", – отметила в свою очередь Ирина Унтилова.