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РИА Новости

В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс

Вчера, 15:15
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© Фото : Следственное управление СК России по Саратовской областиСледователи на месте нападения в школе в городе Вольск
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
© Фото : Следственное управление СК России по Саратовской области
САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
По ее словам, в день нападения седьмой класс, где учился юноша, писал контрольную по математике.
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
29 мая, 18:02
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
Подросток опоздал на 15 минут и, не отозвавшись на предложение зайти в класс, прошел мимо, рассказала Загородняя в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Саратове" со слов педагога.
"Все решили, что он не придет, прогуляет контрольную, хотя перед этим он сдал контрольную очень даже неплохо по русскому языку. И здесь он вернулся с этими тряпками, начал поджигать, начал бросать эти бутылки. Учительница сказала, что было очень страшно за детей, и она крикнула: "Дети, бегите!", и дети побежали из класса", — сообщила омбудсмен.
По ее словам, после этого подросток взял топор и ударил девочку по голове.
"Он на самом деле очень такой страшный предмет, этот топорик, потому что заостренный с двух сторон", — добавила Загородняя.
Омбудсмен подчеркнула, что ход событий она восстановила со слов педагогов, точную хронологию установит следствие.
По данным Загородней, у подростка не было психиатрических диагнозов, но можно говорить о гиперактивности. Учителя рассказывали о вспышках гнева у юноши, после которых он раскаивался. Молодого человека помещали в реабилитационный центр, однако вскоре мать забрала его оттуда.
Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного перед нападением
Вчера, 11:30
Врачи рассказали о состоянии девочки, на которую в Вольске напал подросток
Нападение в школе № 4 в поселке Большевик в Вольске произошло накануне утром.
Четырнадцатилетний ученик сначала бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, затем еще одну — в коридор, но там возгорания не произошло. После этого он ударил 12-летнюю девочку топором по голове и попытался скрыться.
Раненую девочку перевезли санавиацией в Саратов. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Кроме того, ей потребуется помощь психиатра.
Юношу обвинили в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Вину молодой человек не признал.
Суд арестовал подростка на два месяца.
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Саратовская областьПроисшествия
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